Una sobreviviente de la última dictadura cívico-militar reconoció hoy, en medio de un juicio, a un imputado por crímenes de lesa humanidad cometidos en una comisaría de la ciudad bonaerense de Ramos Mejía donde ella estuvo prisionera en 1977.

Se trata de Alcira Patricia Camusso, quien al participar de manera virtual en el debate reconoció al exoficial del Ejército Roberto Godoy, quien está siendo juzgado por las violaciones a los derechos humanos perpetradas en la comisaría.

"Reconozco a Roberto Godoy por sus facciones, que aún con el paso del tiempo no han cambiado, y por cómo me miraba", aseguró Camusso al declarar como testigo ante el Tribunal Oral Federal 1 de la ciudad de Buenos Aires.

Durante su declaración Camusso -según informó el portal La Retaguardia- le habló directamente al imputado y dijo: "La misma forma de mirar, Godoy, no me la voy a olvidar nunca".

La mujer, según se indicó, relató que luego del secuestro la encerraron en un calabozo "ciego" de la comisaría de Ramos Mejía.

Se añadió que la mujer, de 19 años entonces, "estaba a oscuras, no la llevaban al baño, no le daban de comer ni beber, estaba sucia y con frío, hasta que un día irrumpen en ese lugar dos o tres personas de civil muy violentas".

Se indicó que Camusso relató que "uno de ellos estaba claramente disfrazado, tenía un aspecto muy particular: una peluca y un delantal blanco largo con manchas de sangre. Él sobre todo me empieza a insultar, a golpear. Yo estaba sentada en el piso. Me pega patadas y me amenaza".

"Lo tengo que decir: de esa cara no me olvidaré nunca porque fue la primera cara de alguien que estaba de civil y era aterrorizante por su aspecto, por su manera de moverse, por la agresión, por la actuación. Era histriónico en todo, se hacía el loco, pegaba patadas a la pared. Lo que me pasó es que estoy siguiendo el juicio desde la primera audiencia y reconozco a Roberto Obdulio Godoy como la persona que entró ese día a la celda donde yo estaba", aseveró.

"Lo reconozco por sus facciones que no han cambiado: las mismas cejas, la nariz, la forma de mirar Godoy, no me la voy a olvidar nunca. No lo pude reconocer en las fotos que me mostró el tribunal pero hoy estoy segura de que era Roberto Obdulio Godoy el que comandaba ese grupo", aseguró.

Camusso fue secuestrada junto a su compañero, Gabriel Rodríguez, quien fue llevado herido al Hospital Militar de Campo de Mayo donde murió a las pocas horas.

Tenían una hija de seis meses que fue llevada a la casa de una vecina y luego con familiares del hombre, quienes la criaron hasta que Camusso salió de la cárcel de Villa Devoto -adonde había sido llevada "legalizada" desde Ramos Mejía- y se exilió en Colombia. (Télam)