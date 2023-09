Un sobreviviente de la última dictadura cívico militar relató hoy su secuestro y cautiverio por su rol de delegado gremial en una fábrica del conurbano bonaerense y los sucesivos simulacros de fusilamientos que sufrió.

Se trata de Luis Evaldo Zelmer, quien se desempeñaba como delegado de una fábrica metalúrgica de Berazategui y estuvo cautivo en el Cuerpo de Infantería en las calles 1 y 59 de La Plata.

Zelmer declaró hoy ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata que desde mayo juzga a 18 represores por los delitos cometidos contra 210 víctimas cautivas en el Cuerpo de Infantería de las calles 1 y 60 de La Plata y la comisaría 8va. de la capital provincial.

"Cuando ocurre el golpe militar un militar asumió como interventor de la municipalidad y se acercó a la fábrica y nos dijo que nos citarían. El sábado 25 de marzo, se presentó un camión Unimog con soldados y suboficiales y preguntaron por los delegados de la fábrica, que nos presentáramos en el patio y de ahí nos hicieron subir a un camioncito rastrojero", afirmó el hombre y recordó: "Con ese vehículo fueron a algunas casas a recoger a otros delegados que ese día no trabajaba y los cargaron también en el camión, y una vez reunidos los 5 delegados de la fábrica los llevaron a Infantería".

"Al llegar nos hicieron bajar y con un poco de algodón en los ojos nos vendaron con una cinta que rodeaba nuestras cabezas", según detalló.

Recordó que en el lugar "había mucha gente, chicos jóvenes y también mujeres, todos vendados".

"Un suboficial me dijo ´si hiciste algo raro, no salís vivo de acá; si no tenés nada que ocultar, si estás limpio, si sos un perejil, en unos días te vas a tu casa tranquilo´", precisó.

Zelmer fue esposado a una cama y al día siguiente sufrió el primer simulacro de fusilamiento.

MIRÁ TAMBIÉN Con una marcha y un festival recordarán mañana La Noche de los Lápices en Jujuy

"Nos dijeron que eran del gobierno, que tenían orden de fusilar a los sindicalistas. Pasaron unos minutos y nos dijeron ´hay una contraorden, ahora los vamos a llevar a hacer unas preguntas´. Y nos llevaron al casino de oficiales, donde comenzaron a preguntarme cosas de mis abuelos, por qué habían venido de Rusia, de mis padres, por qué estaban en Entre Ríos, etc. Y luego me dijeron que tenía que firmar y me pusieron una lapicera en la mano y me dijo uno: ´no es picana, agarralo tranquilo´, firmé y nunca leí lo que firmé", relató.

Contó asimismo que otro día apareció un militar y le dijo "vos sos de los nuestros, en nombre de la Patria te pido perdón´ y a partir de ahí me trataron bien", aunque le hicieron otro simulacro de fusilamiento y le cortaron el pelo.

Zelmer relató también haber visto a través de la venda cómo mataban a un compañero de cautiverio, un joven estudiante de derecho de La Plata, militante de la Juventud Guevarista.

"Le taparon con algo la cara y apretaron su cuerpo, y le envolvieron el cuello. Al ver que estaba yo cerca me apuntaron con el arma pero respiré como si estuviera dormido y dijo ´no, este no vio nada´, después lo subieron inerte a un colchón y se lo llevaron", precisó.

Contó que vio también a un hombre de 60 años gritar esposado a otra cama: "Yo el paradero de mi hijo no les voy a contar nunca, así que mátenme".

Zelmer explicó que desde 1975 había empezado a enrarecerse el clima en la fábrica debido a la actividad gremial que desempeñaba él y sus compañeros, en el marco de la discusión paritaria.

Finalmente transcurridos poco más de una semana, Zelmer fue liberado y le ordenaron que saliera de 1 y 59 "con la cabeza gacha, si ven que hacés algo para identificar dónde estás, te van a disparar".

"Hacemos esto en nombre de la Patria. Esto es una guerra y en la guerra no hay piedad en ningún bando. Si vio algo aquí cuénteselo a sus nietos, a su madre no porque seguro se lo dirá a una vecina y la vecina a otra y si se sabe tendremos que hacerlo desaparecer con 3 tiros en la cabeza en Ezeiza", le advirtió un hombre de rango mayor, de baja estatura.

Relató también que en una oportunidad se presentó en su casa un hombre de traje, que vivía a pocas cuadras de su casa queriendo saber el paradero de su hijo.

"Se que usted estuvo en 1 y 59. yo ando averiguando por mi hijo, estudiante de derecho de La Plata, militante de la juventud Guevarista, quiero saber si estuvo ahí", le dijo este hombre a Zelmer, que dudaba si debía darle información de lo ocurrido con ese muchacho ya que no sabía si en verdad era su padre.

El hombre le contó que había ido a una mentalista: "Me dijo que mi hijo está rodeado de agua, presumo que lo ha llevado en un barco porque sé que hay barcos también con detenidos".

Zelmer no pronunciaba palabra, entonces el hombre entendió y le pidió: "Hágame una seña si debo seguir buscando".

El sobreviviente movió entonces su cabeza en señal de "no", y vio cómo el hombre subió a su auto, sacó un pañuelo del bolsillo y se largó a llorar.

Poco después de este episodio, Zelmer se dirigía a tomar un micro cuando lo interceptaron varios hombres en un Peugeot 504.

"¡Pedazo de hijo de puta, vos le contaste a Tejerino que no busque más al hijo y es un suboficial de la Armada!!. Corrió a (Albano) Harguindeguy con una pistola y sino era por nosotros lo iba a matar. Y el dato sólo se lo pudiste dar vos. Te van a hacer desaparecer n los bosques de Ezeiza de 3 tiros en la cabeza", le advirtieron.

Los imputados por los delitos cometidos en 1 y 60 son Roberto Armando Balmaceda, Carlos Ernesto "El Indio" Castillo, Alberto José Crinigan, Tomás D'Ottavio, Carlos Hugo Leguizamón, Claudio Rubén Mejías, Raúl Ricardo Monzón y Juan Antonio Vidal.

Por los hechos ocurridos en la comisaría 8va están imputados: Enrique Armando Cicciari, Luis Gustavo Diedrichs, Lucio Carlos Ramírez, Rubén Vicente Sánchez, Jorge Héctor Di Pascuale, Carlos María Romero Pavón y el exministro de Gobierno bonaerense, Jaime Lamont Smart, y por su accionar conjunto en 1 y 60 y Comisaría 8va: Lucas Marcelo Castro, Ismael Ramón Verón y Enrique Francisco Welsh. (Télam)