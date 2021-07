El juez federal Julián Ercolini sobreseyó al ex secretario de Comunicación del gobierno de Cambiemos Jorge Grecco, denunciado por presunto "enriquecimiento ilícito" porque su patrimonio se incrementó un 7.000% entre 2015 y 2019. "No existe elemento alguno que haga presumir la configuración de un incremento patrimonial apreciable que al mismo tiempo resulte injustificado", sostuvo el juez Ercolini y añadió: "Los elementos probatorios incorporados en la causa incluyendo el escrito presentado por la defensa han sido claros en ese sentido". Grecco había sido denunciado por el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade sobre la base de sus declaraciones juradas patrimoniales, según las cuales "comenzó a trabajar en la función pública con un patrimonio de $2.024.995,00 y se retiró con un patrimonio de $145.724.966,53". "Consecuentemente, se habría incrementado más de 7.000% en cuatro años", sostenía la denuncia. Pero la defensa de Grecco, a cargo del ex camarista federal Gabriel Cavallo, argumentó que el incremento patrimonial obedecía, en parte, a la variación del valor del dólar en ese lapso. Cavallo fue camarista federal de la Sala Uno -junto con Eduardo Freiler y Horacio Vigliani- la misma en la que se desempeñó Ercolini antes de ser juez federal. "En el período investigado, el tipo de cambio aumentó considerablemente, lo que implicó que se debieran pagar más pesos para conseguir un dólar, razón por lo cual los bienes que cotizan en el mercado en dicha moneda extranjera, se vieron incrementados notablemente y de manera justificada", coincidió el juez Ercolini. Además, subrayó que "Grecco reconoció que el crecimiento significativo de su patrimonio fue producto de la operación venta de las acciones de Disvol a la empresa Inversora Energética S.A. el día 17 de marzo de 2017 que registró un precio de unos 260 millones de dólares". Grecco "expresó que se trataba de un activo adquirido con anterioridad a su ingreso en la función pública pues se trataba de 1.200 acciones que había adquirido en el año 2014". Ercolini también admitió esa explicación y dispuso el sobreseimiento del ex funcionario del gobierno de Cambiemos. NE/PS/OM NA