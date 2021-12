La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, reafirmó hoy que el Gobierno nacional "no opina sobre las causas judiciales en trámite", al ser consultada sobre el procesamiento sin prisión preventiva que recibió ayer el expresidente Mauricio Macri en la causa que investiga espionaje ilegal contra los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.

"La Presidencia no opina sobre causas judiciales en trámite. Lo dije ayer y lo vuelvo a decir hoy, el Gobierno no opina sobre causas judiciales y no vamos a opinar en esta causa en la que está involucrado el expresidente Mauricio Macri", dijo Cerruti en su habitual conferencia de prensa de los jueves en Casa de Gobierno.

Macri fue procesado ayer sin prisión preventiva, pero con un embargo de 100 millones de pesos sobre sus bienes, por el juez federal de Dolores Martín Bava, quien consideró al líder de Juntos por el Cambio (JxC) como "autor" de espionaje ilegal contra los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.

Tras analizar la prueba y tomarle declaración, Bava estimó que "prima facie" Macri es "penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal".

El fallo también establece que el expresidente no podrá salir del país, medida que regirá cuando Macri regrese de un viaje que realizó a Chile, donde fue recibido por el presidente Sebastián Piñera.

Además de sufrir un embargo en sus bienes el exmandatario "no podrá ausentarse de su lugar habitual de residencia por un término mayor a los diez días sin previo aviso al tribunal", establece el fallo. (Télam)