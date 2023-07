Organizaciones sindicales de docentes de la Ciudad de Buenos Aires rechazaron esta noche el anuncio del gobierno porteño que bonificará a quienes no hayan realizado paros durante el primer semestre de 2023 y se financiará con lo recaudado de los descuentos realizados "a los trabajadores de la educación que hayan ejercido su derecho a huelga".

A través de un comunicado del ministerio de Educación que encabeza Soledad Acuña, se informó que la ciudad reconocerá "a los docentes con asistencia perfecta" con "dinero descontado a los huelguistas".

"Quienes no hayan faltado en el primer semestre, cobrarán una suma adicional de hasta 60 mil pesos. La medida alcanza al 72% de los maestros de gestión estatal", indicaron y detallaron que el reconocimiento será para "unos 35 mil docentes de escuelas de gestión estatal que no tuvieron faltas injustificadas durante los primeros seis meses del año".

En tanto, desde Ademys señalaron que "es una medida que se da en el marco de la campaña electoral" y que tiene "mucha miserabilidad política".

En declaraciones a Télam, el referente gremial Jorge Adaro señaló que la ministra Acuña "anuncia una medida que no va a cobrar nadie".

"Es una ataque a un gremio fundamentalmente femenino", destacó y señaló que también "es ideológico en su intención de dividir a la docencia".

Desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), indicaron que "en la noche de hoy el Gobierno de la Ciudad anunció el pago de una bonificación por única vez a aquellxs docentes que no realizaron paros, que no enfermaron y que no tuvieron hijas/os o familiares enfermos en este primer semestre".

"El pago se financiaría con los descuentos a lxs trabajadorxs de la educación que ejercieron su derecho a huelga", agregaron.

Y consideraron que "este anuncio significa otro ataque directo a la organización de lxs trabajadorxs, un intento de amedrentamiento a la docencia y a la unidad construida al calor de la lucha en defensa de la educación pública para todxs".

"Con esta nueva medida (el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez) Larreta nuevamente intenta dividir a la docencia y debilitar el reclamo colectivo. Nuevamente va a fracasar", manifestaron en la cuenta de Twitter de UTE.

Y completaron: "El jefe de gobierno supone que todo se compra y se vende, pero la solidaridad, la organización y la lucha docente no se negocia". (Télam)