El secretario general del Sindicato Único de Conductores de Moto, Mariano Robles, criticó a La Libertad Avanza por sus iniciativas para recortar servicios públicos y afirmó que así los repartidores "pueden estar peor" que en la actualidad. "Con la llegada de las aplicaciones y el boom que tuvieron en la pandemia tuvimos una incorporación masiva de compañeros, que en muchos casos es su primer trabajo, pero no nos gusta que no tengan ningún derecho laboral", sostuvo el gremialista. En diálogo con El Día Menos Pensado, el programa que conduce Karin Cohen en Splendid-AM 990, Robles rechazó los dichos del candidato a jefe de Gobierno porteño de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, quien instó a los jóvenes repartidores a difundir sus propuestas de campaña. "Todos los chicos de las aplicaciones no lo votan a él. Puede haber algunos, pero no son la mayoría. No podemos dejar de decir la realidad: cuando plantean que no va a haber más educación y salud pública, dicen que se puede estar peor. Los servicios públicos te sostienen cuando no hay nada", señaló. Y agregó: "Entendemos la bronca, pero no podemos dejar de decir ésto. Tratamos de explicar que no es lo mismo que gane cualquiera

Después, cada uno elige qué va a votar. Les pedimos no votar gestos o caras, sino propuestas". Al referirse a la situación de los trabajadores de plataformas, Robles explicó que "no se cumplen los derechos básicos" y denunció que "son aplicaciones fantasmas, no tienen oficinas en ningún lado. El macrismo los dejó entrar de esta manera". "En algunos casos los chicos son monotributistas y en otros están en negro. No tenés dónde quejarte si te pagan mal. Podés trabajar cinco años para una aplicación y de repente te pueden bloquear sin ninguna explicación", remarcó. Y concluyó: "Es una fuente de trabajo donde el empleador se siente cómodo. Trabajando 12 o 14 horas ganás 300 o 350 mil pesos, pero a eso le tenés que descontar la nafta, el seguro, además de que te cobran la ropa, la caja. El que no te saca de un lado te saca del otro". PT/KDV NA