Allá por 1969, la psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross sintetizó el proceso de duelo en cinco etapas: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Es un proceso que asociamos con nuestra reacción ante la muerte de un ser querido, pero que tiene que ver con toda una gama de situaciones traumáticas, como el abandono de una pareja, el desempleo súbito o la pérdida de algún objeto sentimentalmente importante.

A juzgar por las confidencias de múltiples fuentes consultadas por GRUPOLAPROVINCIA.COM, el Frente de Todos parece estar atravesando esas etapas a partir del anuncio de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, de que no será “candidata a nada” el año que viene. Hay quienes niegan que el “renunciamiento” de Cristina vaya a hacerse efectivo y piensan que finalmente se postulará a la presidencia o a una banca en el Senado; otros ensayan explicaciones, negocian simbólicamente ganancias y pérdidas, o manifiestan, sencillamente, lo mortificados que están por la novedad. Otros parecen ya haber aceptado el estado de cosas y ya apuestan a los posibles reemplazos.

Lo cierto es que las palabras de CFK resultaron shockeantes para ese espacio político, aun más que la propia condena a prisión, que ya se veía venir. Un importante dirigente del interior bonaerense lo resumió así: “Es una dificultad muy grande que Cristina no sea candidata. Ella es la que mejor encarna nuestro proyecto político. Y los que conducen proyectos políticos tienen que encabezar. No hay lugar para segundos.”

Axel Kicillof.

Otros, en cambio, no se muestran siquiera sorprendidos por la abstención de la vice. Interpretan así sus gestos previos al día del anuncio. “Ella ya lo tenía decidido. En La Plata lo dio a entender cuando dijo que Perón había vuelto para no ser presidente. Igualmente, son cuestiones reversibles”, dijo a este medio un intendente de la provincia de Buenos Aires.

¿Reversibles? ¿Podría ser candidata Cristina aunque haya dicho que no lo será? El alcalde prefiere dejar abierta la cuestión. De todas maneras se permite disentir con otro jefe comunal que había declarado que si ella no se presentaba, el FdT está “al horno”. “Yo no creo eso”, arguye. “Estamos al horno si Cristina deja de ser conductora del espacio. Pero tenemos muy buenos candidatos para 2023. Intendentes y gobernadores.”

También desde la vereda de enfrente hay quienes descreen de lo definitivo del renunciamiento. “No es tan así como lo dijo. Ella va a terminar siendo candidata”, nos dijo un diputado provincial de Juntos. Aunque aclaró: “No creo que sea candidata a presidenta, pero sí va a ser candidata a algo. Lo que hace es generar una especie de operativo clamor.”

¿Y quién será el postulante del FdT a la presidencia? El legislador opositor se juega por la opción de que sea “un gobernador”, aunque no aclara si se refiere a Axel Kicillof, sobre quien se posan todas las miradas.

Es sabido que el bonaerense se sentiría mucho más cómodo renovando su mandato en la Provincia, donde tiene buenas posibilidades de ganar; ya se lanzó, más o menos, esta semana. Pero en el kirchnerismo hay quienes esperan de él un sacrificio en pos del movimiento. Creen que es la figura que más “mide” hoy, fuera de la propia y autoexcluida Cristina.

Sergio Massa.

Naturalmente, en la danza de nombres propios, cada uno lleva agua a su molino. El renunciamiento de Cristina entusiasma secretamente a los numerosos referentes del Frente Renovador, que ven crecer las posibilidades presidenciales de su líder, Sergio Massa.

Un botón de muestra: una diputada del FR dijo que la “descolocó” la decisión de Cristina y que “abre una caja de Pandora” dentro del FdT, porque el horizonte de su candidatura “servía para ordenar y limitar las aspiraciones de dirigentes que no queremos que sean candidatos”. En el nuevo contexto, la figura de Massa, dijo, “toma cada vez más fuerza”. Enumeró las virtudes del ministro de Economía que, para ella, lo convierten en un presidenciable: contactos internacionales, buena relación con los gobernadores, y hasta con los gremialistas y el sector privado.

Otro legislador del massismo fue más directo. “Yo estaba convencido de que Cristina candidata a presidenta no iba a ser. Sergio Massa es la figura excluyente del Frente de Todos”, dijo a GRUPOLAPROVINCIA.COM. “Cristina es la principal referente, la que más convoca, todo bien. Pero si ella encabeza, nos limita a su núcleo duro.” ¿La fórmula que puede encumbrarse en el oficialismo, según este legislador? Massa-Wado. Es decir, dos ministros del actual gabinete, con el líder del FR secundado por un eterno alfil de Cristina