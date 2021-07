El frente Juntos por el Cambio confirmó hoy que competirá en las primarias (PASO) del 12 de noviembre con dos listas, en las que se enfrentarán por la candidatura al Senado el radical Mario Negri y el ex senador Luis Juez, con referentes del PRO y de la UCR repartidos entre ambos sectores. Luego de una jornada tensa con frenéticas negociaciones, la principal coalición opositora no logró llegar a un acuerdo que conformara tanto al PRO como a la UCR y al sector de Juez, por lo que finalmente ambos partidos se dispersaron entre dos listas que definirán en las PASO las candidaturas para el Senado y la Cámara de Diputados. Pese a que manejó hasta último momento la posibilidad de desistir de la competencia para favoreces un acuerdo, Negri se anotó finalmente como primer precandidato a senador nacional de una de las listas, acompañado por la diputada del PRO Soher El Sukaria, como segunda. El actual jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados cerró un acuerdo con el ex ministro de Turismo y hombre de confianza del ex presidente Mauricio Macri en Córdoba, Gustavo Santos, quien encabezará la nómina de diputados. Detrás de Santos, la lista de precandidatos a diputados presenta a la radical Soledad Carrizo, que busca renovar su banca en la Cámara baja, y por su correligionario Ramón Mestre, ex intendente de la ciudad de Córdoba. En tanto, Juez encabezará la otra lista de precandidatos a senadores en busca de volver a la Cámara alta que integró hasta 2015, tras acordar con el concejal Rodrigo de Loredo, figura gravitante del radicalismo cordobés que irá como primer precandidato a diputado nacional. Una de las sorpresas de la jornada fue que la senadora del PRO Laura Rodríguez Machado, que pretendía renovar su banca, irá como segunda candidata a diputada de la lista que lidera De Loredo. La conformación de las dos nómina se dio a contramano de lo que se había dado en las negociaciones previas, donde Negri aparecía jugando en tándem con De Loredo mientras que Juez peleaba de la mano de Santos. Con las negociaciones estancadas, los dirigentes se cruzaron y ahora definirán en las primarias cuál será la oferta final de candidatos Juntos por el Cambio en la segunda provincia de mayor peso electoral del país, que le dio a Macri la victoria presidencial de 2015. Según el acuerdo interno del frente opositor en Córdoba, la lista ganadora de las PASO de septiembre se quedaría con las dos candidaturas al Senado y tres de diputados (el primero, el segundo y el quinto), mientras que otra metería en la boleta final dos diputados (el tercero y el cuarto), indicaron fuentes del espacio. PS/MG/KDV NA