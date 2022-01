El director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, consideró que Juntos por el Cambio (JxC) "es un espacio que no parece muy interesado por la educación" y destacó que ello se refleja en "los hechos".

"El año pasado, hubo un gran blindaje mediático, una postura pseudo interesada en la educación. Pero hay que mirar los hechos: la Ciudad de Buenos Aires en 10 años de gobierno descendió más de diez puntos porcentuales su participación en educación", indicó Sileoni sobre la polémica por la presencialidad escolar que hubo entre entre la Nación y el Gobierno porteño durante la pandemia.

Recordó que en diciembre del 2015 "habíamos llegado al 6,1 del PBI" en Educación pero en el Gobierno de Cambiemos "retrocedimos 1,20 por ciento" y criticó que anunciaron que "iban a hacer 3.000 jardines y no fue así; el salario docente retrocedió entre 15 y 18%".

Y en ese sentido, remarcó: "Son decisiones que forman parte de un espacio político que no parece muy interesado por la educación".

Evaluó que el macrismo demostró "un profundo desdén por la educación pública" al "decir que se cae en la escuela pública, que los pobres no llegan a las universidades e intentando suplir a los docentes por voluntarios".

"Alguien que piensa que un voluntario por el solo hecho de querer, puede sentarse frente a un curso, le da poco valor a los educadores y a los educadores", reflexionó Sileoni y opinó que "la pandemia también develó la importancia de la escuela y de los educadores".

"Algunos que tenían un cierto prejuicio sobre los maestros y se dieron cuenta durante 18 meses que no sabían qué hacer con su niño o su niña en casa. Deben haber pensado que había un señor una señora que tenían 30 como su niño en el aula todos los días, eso no es tan fácil, que hay que tener un poquito de respeto", fundamentó.

Y agregó: "Se dieron cuenta que la escuela es el sitio del aprendizaje, de los afectos, de los novios, de las amistades para toda la vida, de una maestra de te pone una mano en el hombro y te conduce o te insinúa un camino. Eso se ha visto y eso me parece que es muy interesante retomarlo ahora en el comienzo de las clases este año".

En ese contexto, el funcionario evaluó que "es una falta de respeto decir que no hubo clases" pero advirtió que "también es justo reconocer que hay aprendizaje que se perdieron".

"La escuela en algunas cuestiones tiene una casi una tarea contracultural, porque es una tarea en contra de algunos valores que circulan en la sociedad: que los pibes se abracen, que no se peleen, que no sean espectadores, que no discriminen, cuando no es lo que circula en la sociedad", indicó y señaló que ello "es una tarea de pensamiento complejo cuando en la sociedad funciona un pensamiento de 140 caracteres".

Subrayó que "la escuela quiere tener un pensamiento distinto y complejo, amplio y crítico. Eso sí se ha recuperado en este tiempo de pandemia y ojalá lo podamos seguir". (Télam)