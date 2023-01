La difusión de registros de conversaciones escritas por vía telemática (chats) entre el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Marcelo D’Alessandro, y Silvio Robles (vocero del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti), sigue generando reacciones, tras la decisión del funcionario de tomarse una licencia, supuestamente temporal, anunciada ayer.

Mario Cimadevilla.

El escándalo puso más tensión en la ya complicada relación entre los socios principales de Juntos por el Cambio (JxC), a saber, el PRO y la UCR. El ex senador nacional por Chubut y dirigente radical Mario Cimadevilla le pidió a la UCR que exprese “un compromiso ético y republicano” y se pronuncie sobre el tema de los chats, diferenciando explícitamente al partido centenario de la administración de Horacio Rodrí­guez Larreta en la Ciudad.

“El radicalismo tiene autoridad moral para hacer estos planteos; hemos respetado siempre la independencia judicial y tenemos una concepción de federalismo totalmente diferente a la de Larreta, que cree que lo que pasa en el país es lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires”, señaló Cimadevilla.

A través de una carta, el exsenador le solicitó al gobernador de Jujuy y titular del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales, “un pronunciamiento” del centenario partido que integra Juntos por el Cambio (JxC) sobre la difusión de estas conversaciones.

“No podemos permanecer callados frente a estos jueces que han dejado de ser jueces de la ley y la Constitución para pasar a ser jueces del poder, y ver cómo se proponen hacer negocios con el gobierno de la Ciudad”, disparó Cimadevilla.

“Hay una guerra entre mafias en JxC”

Matías Barroetaveña.

El legislador porteño del Frente de Todos (FdT) Matías Barroetaveña atribuyó la aparición de los chats a una “guerra entre mafias” en el frente opositor (oficialista en la Ciudad), en el que las facciones se atacan a través de “carpetazos”.

“Lo positivo es que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta tuvo que hacer algo. Llamaba mucho la atención que se pudiera tener tanta impunidad. Aunque este pedido de licencia no alcanza. Desde el FdT lo estamos mirando desde afuera. Es una guerra entre mafias en la cual se están revoleando carpetazos”, dijo Barroetaveña.

Rívolo se excusó

Carlos Rívolo.

Hoy, el fiscal federal Carlos Rívolo se excusó de intervenir en el expediente que se abrió a partir de la denuncia presentada por D’Alessandro por la difusión de los chats en que supuestamente intervino. Rívolo declinó tomar cartas en la causa porque él mismo figura en una lista de “contactos frecuentes” de D’Alessandro.

El fiscal dijo, sin embargo, que las comunicaciones entre él y D’Alessandro no son asiduas. Enumeró los contactos telefónicos que mantuvo con el ministro por distintos temas pero aseguró que nunca lo hizo por chat.

“No he mantenido con el denunciante otras conversaciones telefónicas e incluso no he mantenido chats –bajo ningún formato de plataforma– que me haga sostener, aun por simple deducción, que puedo ser catalogado de ‘contacto frecuente’ como se presenta en las páginas web que publicitan sus supuestos diálogos con otros interlocutores”, argumentó Rívolo.

(Télam)