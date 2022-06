El abogado e integrante de La Libertad Avanza Carlos Maslatón ratificó hoy su intención de competir en las PASO contra el diputado nacional Javier Milei con miras a las elecciones de 2023, y consideró que las últimas declaraciones públicas del economista sobre temas como la venta de órganos "son incompatibles con la ideología liberal y el género humano".

"Sigo militando y voy a competir en las PASO con él. Es parte de la democracia interna. Está haciendo todo lo posible para no ser Presidente", afirmó Maslatón en declaraciones a Radio 10.

En ese sentido, consideró que el legislador "inconscientemente" piensa que le pesó el rol que tuvo que jugar en términos políticos en los últimos meses, y pidió "investigar qué fue lo que le pasó a mediados de 2022" en el espacio que conduce.

"El desarmado político dentro del movimiento y otras las declaraciones estrafalarias de Milei sobre cosas delirantes no solo incompatibles con la ideología liberal, sino con el género humano mismo. No sé si es consciente o inconsciente el daño que se está causando. Es muy raro, creo que está medio loco y que no quiere ser presidente", afirmó Maslatón.

Por otra parte, sostuvo que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, "llamó a (José Luis) Espert" para que Milei "se baje de la candidatura".

Según explicó el abogado, fue por esto que se rompió la alianza que habían consolidado entre ambos dirigentes libertarios ya que Espert "tiene un acuerdo desde septiembre de 2019" con Rodríguez Larreta.

"La gente no entiende por qué si Espert y Milei estaban juntos de repente se separaron. Rodríguez Larreta le dijo a Espert ´bajámelo a Milei'. Eso se compensa con algo. Aunque mucha gente puede pensar que es ilegal este ofrecimiento, es un hecho inmoral pero no es jurídicamente imputable", evaluó Maslatón.

En tanto, denunció que para financiar las campañas desde Libertad Avanza recibieron "grandes fondos, millones de dólares" que se repartieron entre "los jerarcas" del partido.

(Télam)