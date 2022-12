El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, afirmó hoy que "si tengo que ir preso para defender el federalismo y a Santiago del Estero, aquí estoy, no me voy a ir a Uruguay".

Así se expresó Zamora al criticar a la ciudad de Buenos Aires y al defender la coparticipación en favor de las provincias, aludiendo a la vez al exfuncionario y operador judicial macrista Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, requerido por la justicia, quien está desde hace dos años en ese país.

En ese sentido, Zamora afirmó que el acueducto Estación Simbolar-Añatuya, que hoy inauguró con el presidente Alberto Fernández, "vale un día de coparticipación que ya nos robaron entre (Mauricio) Macri y (Horacio Rodríguez) Larreta y que ahora nos quieren volver a robar injustamente".

En tono crítico hacía el fallo de la Corte Suprema en favor de la devolución de fondos a la ciudad de Buenos Aires para el mantenimiento de la policía, Zamora dijo que la "CABA no produce nada y tiene números en dólares en rojo"

MIRÁ TAMBIÉN El gobierno nacional reclamó a la Corte que suspenda los efectos del fallo por coparticipación

"¿Cuál es la provincia que más aporta al país?", se preguntó, y sentenció: "Nos subestiman, esa es una lucha que no ha terminado hermanos comprovincianos".

"Vamos a defender el federalismo, sin federalismo no hay país o hay un país muy injusto; y vamos a perder la oportunidad de ser una gran nación", aseveró.

"Esta obra (por el acueducto) vale un día de coparticipación que ya nos robaron entre Macri y Larreta y que ahora nos quieren volver a robar injustamente, porque la policía ya está pagada por otro lado", remarcó.

E incluso expresó que "coparticipación mal dicha, porque coparticipación recibimos las provincias, que somos 23 las provincias y una ciudad, no se le puede dar entidad a una ciudad por encima de las provincias".

MIRÁ TAMBIÉN Tras idas y vueltas, finalmente la UCR presentó el pedido de juicio político contra Alberto Fernández

"Esto no es contra los porteños", aclaró, pero aseveró que desde Santiago "vamos a seguir queriendo a nuestra patria a la cual amamos no como desde el centralismo porteño que sienten dueños del país al cual detestan; nosotros queremos a nuestro país y vamos a trabajar para eso y estamos trabajando muchos gobernadores unidos en ese sentido".

Además, al referirse a las denuncias en su contra de parte de funcionarios porteños, no dudó en enfatizar: "Si tengo que ir preso para defender el federalismo y a Santiago del Estero, aquí estoy. No me voy a ir a Uruguay", en alusión a "Pepín" Rodríguez Simón, requerido por la justicia, quien está desde hace dos años prófugo en ese país.

"Que no nos subestimen; que no nos digan los que somos y lo que tenemos que ser", puntualizó a lo que añadió: "Santiago del Estero y la Patria están primero".

Zamora resaltó que "trabajamos con responsabilidad, no tenemos deuda ni déficit fiscal en la provincia, hacemos obras con recursos propios y valoramos cuando la Nación invierte en provincias como la nuestra, para romper asimetrías que además produjeron un obsceno diferenciamiento entre ricos y pobres".

Recordó que "en muchos momentos nos hicieron bajar los brazos cuando nos declararon provincias inviables en la década del 90, cuando dijeron que había que generar regiones; obviamente ahí parece que el federalismo no importaba mucho".

"Es una lucha de 200 años años; nos quitaron parte de la coparticipación, cuatro provincias denunciamos a Macri y no cumplió la sentencia de la Corte Suprema", dijo.

"Todas esas cosas hemos vivido, pero siempre hemos sido respetuosos, cuidadosos, porque desde este federalismo que dio nacimiento a esta Nación amamos a nuestra patria, la queremos de verdad a la Argentina", sostuvo.

Zamora añadió que "nos levantamos todos los días para trabajar para que nuestra patria chica sea cada vez mejor y aporte a la Argentina".

Y manifestó que "aparecíamos en los indicadores como unas de las últimas provincias en todo, y hoy estamos dentro de las primeras en exportaciones, sexta en balanza comercial positiva en dólares, somos la cuarta productora de maíz, la quinta de soja, la primera de algodón; y producimos y exportamos alfalfa, carne, miel, etc".

"Ya no somos la provincia que éramos antes y con muy poca ayuda y mirada federal que ahora sentimos que tenemos, hacemos muchas cosas", puntualizó.

(Télam)