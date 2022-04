El senador nacional por Juntos Somos Río Negro Alberto Weretilneck dijo hoy que la discusión entre el oficialismo y la oposición acerca de la inclusión o no de un miembro de la Corte Suprema de Justicia en el Consejo de la Magistratura es "absolutamente interpretativa".

Weretilneck pronunció estos conceptos durante la sesión especial que se llevó a cabo en la Cámara alta.

El senador rionegrino presentó su propio dictamen colocando a un miembro del Supremo Tribunal a la cabeza del Consejo de la Magistratura.

La semana pasada, sin embargo, decidió bajar su pretensión a cambio de que el oficialismo le permitiera incluir algunos cambios a la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo en diciembre.

"Lo importante no es si la Corte está o no", dijo hoy Weretilneck y destacó que "la discusión es coyuntural". Para el legislador, "la justicia no será más independiente porque un juez de la Corte esté en el Consejo".

"Lo será por un solo tema que es la moral", sentenció, y destacó que "la discusión si Corte "sí o no" es absolutamente interpretativa en términos políticos y tiene el vicio de los momentos políticos de cada partido". (Télam)