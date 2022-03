Los senadores por La Rioja, Ricardo Guerra y Julio Martínez, del Frente de Todos (FdT) y Cambiemos, respectivamente, votarán positivamente el acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que se debatirá el jueves próximo.

"Es la primera vez que se discute un endeudamiento público con distintas posiciones y con lo que significa el FMI en nuestra economía, generando muchas situaciones y posiciones, tanto de un lado político como de otro", sostuvo Guerra, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado.

El legislador dijo en la prensa local que el proyecto "seguramente será mayoritariamente apoyado, creo que la alternativa de no acordar es muy compleja en relación a las consecuencias. Este acuerdo es uno diferente a los clásicos acuerdos que son más bruscos", destacó.

"No hay un pedido de modificaciones estructurales y el FMI ha aceptado que, en nuestro país, la inflación es un tema con problemas multidimensionales. La clave va a estar en que la economía siga creciendo, genere mayor recaudación y eso va a contribuir a reducir el déficit", resaltó Guerra.

En tanto, Martínez indicó a su vez que es "voluntad" de Cambiemos "darle la herramienta al Gobierno nacional para que no entre en default".

"El problema no es el quorúm, el tema es habilitar con los dos tercios, es lo que se debe definir mañana en la reunión de interbloques. Mi opinión personal es que debemos integrar y tratar esto con tiempo, para que el Gobierno tenga las herramientas en tiempo y forma, pero vamos a ver qué dice la mayoría", sostuvo el legislador.

Martínez señaló no obstante que "lamentablemente este Gobierno no deja de equivocarse, de tener mala praxis, de generar cuestiones que van en sentido contrario. No puede seguirse agrandando el Estado".

La tercera senadora riojana que deberá emitir su voto, Clara Vega, anticipó que no lo tiene "definido" y que está en el "medio".

"No estoy convencida ni de acompañar ni de votar en contra, sigo reuniéndome con expertos en la materia para terminar de definir mi voto", indicó.

Vega planteó que "lo que establece este proyecto que se envió es llevar para más adelante la deuda que hoy el país no puede cumplir con sus compromisos. Acá lo importante es saber qué pasó con el dinero, se han llevado los capitales, que por el secreto bancario no se pueden saber los detalles, pero sí sabemos que se han llevado esos capitales", señaló.

"A causa de la deuda tomada por el expresidente Mauricio Macri en el 2018 Argentina entró en una debacle económica, y todavía no se entiende qué pasó con esa plata, qué se hizo", concluyó. (Télam)