La senadora nacional por La Rioja, Clara Vega, representante del movimiento Hay Futuro Argentina y una de los cuatro legisladores que no pertenecen ni al oficialismo ni a Juntos por el Cambio, consideró hoy que el proyecto sobre boleta única papel que impulsa el arco opositor en la Cámara de Diputados no es parte "de los graves problemas que tienen los argentinos”,

En el marco del debate en el que el Senado aprobó el proyecto para crear un fondo de pago al FMI con dinero no declarado en el exterior, la riojana aseveró: “Este proyecto no creo que sea la solución; como tampoco creo que sea la boleta única que pone en agenda la oposición, porque no son los graves problemas que tienen los argentinos”.

De esta manera dio indicios sobre cuál sería su postura si el proyecto de boleta única de papel resulta aprobado por la Cámara baja y llega para su tratamiento al Senado.

Ante la paridad de fuerzas entre el Frente de Todos (35 miembros) y Juntos por el Cambio (33), el de Vega es uno de los cuatro votos que decidirán la suerte del proyecto, junto a los de la cordobesa Alejandra Vigo y el rionegrino Alberto Weretilneck, que por los posicionamientos expresados por los diputados de sus fuerzas políticas lo harían a favor; y al de la misionera Magdalena Solari Quintana, que mayoritariamente vota junto al oficialismo.

La definición de Vega es clave, ya que por tratarse de una ley electoral se requieren 37 votos para su aprobación (la mitad más uno de los 72 integrantes), y en el escenario descripto la oposición no los conseguiría. (Télam)