La senadora nacional bonaerense del Frente de Todos, Juliana Di Tullio dijo hoy que el proyecto de ley de su autoría destinado a implementar un "refuerzo de ingresos" que garantice el acceso a una adecuada alimentación de las personas en situación de extrema vulnerabilidad debe ser aprobado "lo antes posible".

"Necesitamos que esta ley se apruebe lo antes posible", aseguró Di Tullio durante un encuentro con militantes de organizaciones sociales que se llevó a cabo en el Salón Arturo Illia de la Cámara alta.

El proyecto presentado hace dos semanas y que también lleva la firma del presidente del interbloque del Frente de Todos, José Mayans, tiene por objetivo el establecimiento de una "prestación monetaria mensual no contributiva y de alcance nacional".

De acuerdo con el texto, serán beneficiarios quienes no perciban ninguna prestación por desempleo o programas de ningún plan social o programa que sea otorgado por el Gobierno nacional, ni prestaciones provinciales, ni municipales.

Acompañada por el diputado provincial Adrián Grana, la senadora Di Tullio afirmó que "Argentina no puede tener este nivel de indigencia" y remarcó: "no me gusta vivir en un país con estos números de pobreza".

"El pueblo argentino sigue pagando vencimientos de una deuda que no tomó. Por eso necesitamos que se apruebe esta ley", reiteró Di Tullio.

La senadora aseveró que "hay una necesidad urgente de saldar la situación de millones de hombres y mujeres de 18 a 64 años que están por debajo de la línea de indigencia".

"Es un costo fiscal alto. Que de acá a fin de año sería del 0,12 por ciento del PBI. Y el año que viene, de 0,60 por ciento del PBI", advirtió.

En ese sentido, añadió que "toda la Asignación Universal por Hijo, que son 4,5 millones de niños, corresponde al 0,34 por ciento del PBI".

"Lo que necesitamos es que esas partidas estén en el Presupuesto Nacional. Que este proyecto no solo se apruebe, sino que, además, el 15 de septiembre de este año, cuando llegue el Presupuesto 2023 al Congreso, esté en las planillas", precisó.

En ese sentido, reveló que habló con el ministro de Economía, Sergio Massa, quien, según señaló la senadora, "está buscando las partidas necesarias para poder juntar el dinero sin ampliar el costo fiscal".

"Necesitamos este proyecto para poder aportar a la canasta básica de alimentos de cada adulto que no llegue a ella", puntualizó. (Télam)