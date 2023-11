Luego del debate presidencial, dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio empiezan a pronunciarse a favor del candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, de cara al balotaje del próximo domingo.

La senadora nacional por Neuquén Lucila Crexell adelantó su voto por el actual ministro de Economía, diferenciándose de sus pares de la bancada Cambio Federal, que está integrada al interbloque de JxC.

En las últimas horas, también se pronunció en el mismo sentido un numeroso grupo de dirigentes de Juntos por el Cambio de 17 distritos de la provincia de Buenos Aires, entre quienes se encuentra la ex candidata a intendenta de Florencio Varela Florencia Casamiquela, descontentos con el acuerdo de Patricia Bullrich y Mauricio Macri con Javier Milei.

"Referentes de distintos distritos del conurbano nos reunimos para expresar nuestra posición frente al balotaje. Candidatos y concejales electos por JxC decidimos apoyar a Sergio Massa y su convocatoria a la #UnidadNacional", tuiteó Casamiquela en nombre de cerca de 40 dirigentes entre concejales electos y ex candidatos a intendente de Juntos por el Cambio.

Por otra parte, Crexell aseguró que Massa "tiene las cualidades para encarar la reconstrucción institucional de Argentina", en tanto que su rival de La Libertad Avanza "es improvisación e incapacidad política para gobernar". "La prescindencia no es una opción en política. Por eso apoyo a Sergio Massa. Me sumo a su convocatoria al diálogo. Confío en que tiene las cualidades para encarar la reconstrucción institucional de Argentina. Lo ‘nuevo’ es improvisación e incapacidad política para gobernar", escribió la neuquina en la red social X, a tan sólo seis días de la elección.

El bloque Cambio Federal del Senado también está integrado por el salteño Juan Carlos Romero, quien ya se pronunció a favor de Milei, y por los chubutenses Ignacio Torres y Edith Terenzi, quienes no se manifestaron ni por uno ni por otro.

A Crexell hay que sumar al presidente de la UCR, Gerardo Morales, quien si bien no explicitó su apoyo a Massa y aclaró que no será parte de un gobierno de unidad nacional, ya dijo que "va a hacer todo lo posible para que no gane Milei".