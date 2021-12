El senador nacional peronista Pablo Yedlin criticó hoy a Juntos por el Cambio (JxC) por ausentarse de la sesión en la que el Senado aprobó la reforma del impuesto sobre Bienes Personales, y consideró que la "Argentina tiene una situación fiscal muy compleja" y que frente a ella la oposición busca ir "a todo o nada" y actúa "envalentonada por una mayoría transitoria".

"La oposición está en esta idea de a todo o nada: 'no te voto el Presupuesto, no te lo dejo corregir, no te apoyo la baja de impuestos'. Una situación muy compleja pero nosotros tenemos la enorme responsabilidad de volver a llamarlos al diálogo", dijo el senador sobre la ausencia del bloque de JxC de la sesión especial en la que se debatió el tema bienes personales.

Y agregó: "La Argentina hoy tiene una situación fiscal muy compleja, no se puede alegremente, como hicieron los diputados en la sesión del Presupuesto, envalentonados por una mayoría transitoria, creer que bajar impuestos se puede hacer sin ningún costo".

Yedlin explicó por Radio 10 que "cerca del 40% de los que hoy estaban pagando bienes personales" dejarán de abonarlo mientras que "el uno y medio por ciento que pagaba bienes personales van a pagar un poco más".

A la vez, comentó que quienes "van a pagar más son aquellos que tengan 100 millones (de pesos) en bienes personales declarados -de propiedades, autos, etc- esos van a pagar 0,25% más de tasa" mientras que quienes tengan "más de 300 millones pagarán 0,5% más con respecto al original".

En tanto, los contribuyentes "que tienen bienes en el exterior van a seguir pagando lo que venían pagando".

El senador del Frente de Todos fue consultado sobre si los valores de la recaudación de ese gravamen aún son menores con respecto a los del 2015, a lo que respondió: "En cuanto a lo que representan como porcentaje de la recaudación es cierto, porque esto llegó en un momento a tener casi 3% de recaudación y hoy está en 2,4".

Señaló que se trata de "un impuesto muy progresivo, muy claro, relativamente sencillo de cobrar" y que si bien "tienen algunas distorsiones -porque los catastros provinciales tienen diferencias-" desde el oficialismo quieren que la oposición se siente a debatir "y que dé la cara". (Télam)