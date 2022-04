El senador nacional del Frente de Todos por La Rioja, Ricardo Guerra, avaló hoy la decisión de dividir la bancada oficialista en la Cámara alta y conformar un interbloque que le permite sumar dos representantes en el Consejo de la Magistratura, al explicar que "la conformación de bloques son decisiones políticas que están dentro del libre juego de la democracia".

Guerra dijo, además, que quedó "en el bloque que tiene mayor representatividad en las provincias", donde también están Adolfo Rodríguez Saá y Lucía Corpacci, entre otros.

"Son decisiones políticas que están dentro del libre juego de la democracia, pero debo reconocer que esto se presta a interpretaciones", refirió.

Añadió que "siempre hay algo que determina la toma de una decisión. No significa rompimientos y una división profunda. La oposición también está dividida en dos bloques y eso está perfecto. Son debates internos que se dan y que luego se traslucen en acciones".

En cuanto a la decisión de la Corte Suprema de reconfigurar el Consejo de la Magistratura, Guerra expresó que "se está viviendo una situación muy delicada con la Corte. Al poner en vigencia una norma que está derogada se produjo una situación muy delicada".

"Luego se autodesignan en la presidencia del Consejo de la Magistratura, que es muy importante, ya que es quien designa y controla el accionar de los jueces. Se está dando una situación muy forzada. Es algo muy delicado, no sé si alguna vez se dio esto", amplió.

"No me niego a que el presidente de la Corte sea el presidente del Consejo, pero tiene que ser en el marco de una ley vigente, y no puesta en vigencia por un poder que no tiene ese derecho constitucional", consideró.

(Télam)