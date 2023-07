El senador nacional por el Frente de Todos de la provincia de Santa Fe Marcelo Lewandowski cuestionó a sus colegas de Juntos por el Cambio por haber contribuido a que se cayera la sesión convocada para hoy al no haber facilitado el quórum al oficialismo para el tratamiento de más de setenta pliegos para ocupar cargos en el Poder Judicial.

"Lo que más pide Santa Fe es combatir el delito y el narcotráfico. Pero cuando tenemos la posibilidad de contribuir desde el lugar que institucionalmente nos toca, los senadores de Juntos por el Cambio de la Provincia de Santa Fe no vienen a trabajar y obligan a la Provincia a seguir esperando", expresó el legislador y precandidato a gobernador por Unión por Todos.

Durante la sesión de hoy estaba previsto votar un juez federal, un fiscal federal y un defensor con asiento en Rosario y un defensor en Santa Fe, en el marco de un paquete de pliegos judiciales que contaban con el dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos.

No obstante, integrantes de los bloques de Juntos por el Cambio, Parlamentario Federal y de Juntos Somos Río Negro, habitual aliado del oficialismo, decidieron no brindar quórum para no facilitar el acuerdo a la jueza Ana María Figueroa, miembro de la Cámara Federal de Casación Penal, quien, junto con los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, debe decidir si confirma el cierre o reapertura del Caso Hotesur-Los Sauces, en el que la Vicepresidenta y sus hijos fueron investigados por supuesto lavado de dinero y luego sobreseídos.

Figueroa, a punto de cumplir 75 años, la edad jubilatoria para los jueces, necesita del acuerdo del Senado para continuar en su cargo durante cinco años

"En la Provincia de Santa Fe hoy tendríamos un juez más y un fiscal más trabajando en la tarea de los delitos complejos. Dos defensores también, uno para Santa Fe y uno para Rosario. Pero otra vez nos vamos con las manos vacías. A algunos les interesan los discursos y hablar en los medios", continuó.

Además, sostuvo que "uno de los actos más importantes que podemos hacer hoy es darle más herramientas a la justicia, más elementos para combatir el narcotráfico".

Lewandowski remarcó que "los jueces que aprobamos en este Senado hace poco tiempo atrás ya están trabajando y están muy comprometidos". (Télam)