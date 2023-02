El senador entrerriano Edgardo Kueider aclaró hoy que la conformación del nuevo bloque Unidad Federal "no tiene nada que ver con romper o desarmar" el interbloque del Frente de Todos (FdT) porque su espacio parlamentario no abandonó al oficialismo y "mucho menos" tiene intenciones de "ser oposición".

"No nos fuimos del oficialismo. Sólo es una estrategia legislativa. Estamos alineados al Frente de Todos, pero cada uno tiene su pertenencia política", aseguró Kueider en declaraciones a Net TV y Radio Perfil.

Cuatro senadores nacionales del FdT anunciaron ayer que crearán un nuevo espacio político en la Cámara alta y dejarán de encuadrarse en la bancada oficialista que conduce José Mayans.

En un comunicado, los senadores Guillermo Snopek (Jujuy), Edgardo Kueider (Entre Ríos), Carlos Espínola (Corrientes) y María Eugenia Catalfamo (San Luis), informaron que constituirán un bloque en el Senado que se llamará Unidad Federal.

Formará también parte de ese espacio la senadora nacional por Córdoba, Alejandra Vigo (Córdoba Federal), esposa del gobernador de esa provincia, Juan Schiaretti.

"Nosotros estamos alineados al Frente de Todos, pero cada uno tiene su pertenencia política y no nos estamos metiendo en la interna nacional", aseguró hoy el senador entrerriano y agregó: "Yo no creo que le estamos haciendo un juego a la oposición".

Ante la creación del nuevo bloque, Kueider relató que la idea surgió a partir de un intercambio con "senadores de distintas provincias buscando avanzar y poner en agenda temas que favorecen" a cada distrito.

"Por eso hemos decidido conformar un nuevo bloque que nos permita fijar estrategias legislativas para lograr que esos temas puedan ser aprobados; así surgió la confirmación de este bloque que llamamos Unidad Federal, que no tiene que ver con romper ni desarmar nada, por lo que es no es necesario que haya una preocupación por parte del Frente de Todos. Nosotros no buscamos convertirnos en oposición”, enfatizó.

(Télam)