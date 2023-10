El candidato a intendente de Hurlingham por Unión por la Patria (UxP), Damián Selci, recibió en los últimos días amenazas de muerte a través de las redes sociales, donde una usuaria que se identifica como "Celina Marcela" le advirtió que será "hombre muerto" y que se "cuide" cuando "salga a la calle", denunció hoy la diputada nacional del Frente de Todos Florencia Lampreabe.

La legisladora, que forma parte de La Cámpora al igual que Selci, difundió esta mañana desde su cuenta de la red social X (exTwitter) las capturas de pantalla con los mensajes recibidos por Selci y adelantó que "hoy mismo" se realizarán "las denuncias judiciales correspondientes".

Las amenazas se sucedieron a través de la red social Facebook, todas emitidas desde el perfil de la misma persona ("Celina Marcela"), y llegaron en la última semana a la única cuenta de Selci en esa aplicación.

MIRÁ TAMBIÉN Espert dijo que Javier Milei impulsó propuestas ridículas en la campaña electoral

Los mensajes, siempre con el mismo remitente, contienen frases del siguiente tenor: "Selci te conviene no salir a la calle, te vamos a matar al igual que a Massa. No les conviene pisar la calle, van a quedar muertos", o también "Selci no jodas más en Hurlingham, no te escondas hdp".

Según informaron a Télam desde UxP de Hurlingham, Selci se presentó hoy mismo ante la fiscalía de Morón para notificar el hecho, aportar pruebas y solicitar que se lo investigue.

En diálogo con Télam, la diputada Lampreabe (FdT-Buenos Aires) sostuvo que las amenazas contra el candidato de UxP "se dan en el marco de un clima enrarecido, que comenzó después de las PASO y que en Hurlingham vienen alentando los principales candidatos de la oposición, tanto de Juntos por el Cambio como de La Libertad Avanza".

MIRÁ TAMBIÉN Continúa en Santa Fe la puja por la banca de diputado otorgada a Giustiniani

Florencia Lampreabe

La legisladora, que vive en Hurlingham e ingresó a la Cámara baja en 2019, responsabilizó a los candidatos locales de JxC y LLA por contribuir con la instalación de "una campaña de odio cuyo mensaje principal apunta a la eliminación del adversario político".

Y agregó: "El domingo pasado, por ejemplo, estuve festejando el día de la madre en Hurlingham y por el cielo pasaba una avioneta con parlantes que transmitía mensajes de audio del tipo 'tu salud o La Cámpora', 'tu familia o La Cámpora'. Ese es el clima en el que se va generando una campaña de odio".

Finalmente, Lampreabe concluyó que ese clima de "incitación a la bronca y a la violencia" es el que luego "termina en que personas se sientan habilitadas a realizar este tipo de mensajes", en alusión a la usuaria que amenazó de muerte a Selci desde su perfil de Facebook.

El domingo, en la elección municipal de Hurlingham, Selci (UxP) -quien fuera intendente interino de la comuna y es autor de varios libros de ensayo político- tendrá como principales rivales al politólogo y exfuncionario larretista Lucas Delfino (JxC) y al profesor de historia Rafael De Francesco (LLA), del partido fundado por Francisco De Narváez (Unión Celeste y Blanco). (Télam)