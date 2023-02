Alejandro Finocchiaro, el ex ministro de Educación de la Nación y actual diputado nacional, rechazó el proyecto del gobierno de Axel Kicillof de eliminar la repitencia escolar en la provincia de Buenos Aires. "Si hay que hacer una reforma estructural no se empieza por cuestiones como la repitencia", expresó. Además, sostuvo que en las escuelas bonaerenses se enseña "que todos los problemas de la Argentina son por el sector privado". "Si se adoctrina a los chicos, los chicos terminan odiando ese mundo que no solo genera riqueza sino es donde ellos tienen que entrar", remarcó. En paralelo, catalogó como "algo a las apuradas y mal hecho como por lo general hace este gobierno" la idea de finalizar las repitencias y que darlo marcha atrás, ya que quedó fuera del temario del Consejo General de Educación (CGE), "fue lo más sensato que ha hecho (Alberto) Sileoni en su gestión"

Finocchiaro, a su vez, aseguró que los contenidos escolares hoy no representan a las demandas laborales. "Hay que desconstruir el conocimiento. Es decir, un chico que termina el secundario qué debe saber de Matemáticas, porque a lo mejor te das cuenta que están poniendo mucho contenido y que por ahí no son necesarios para vivir la vida. Cuando vos terminás el colegio, tenés que tener el conocimiento y habilidades para ingresar en el sector privado", marcó. En ese sentido, afirmó que la prioridad "es pensar en para qué preparás a los chicos como estudiantes", sugirió "contenidos más profundos". en paralelo, el exfuncionario de Mauricio Macri añadió que "la provincia de Buenos Aires abarca el 40% de la matrícula nacional y fue la provincia más castigada, junto a Formosa, con el tema de la pandemia (sobre los confinamientos) en una lógica en el conurbano en donde 7 de cada 10 chicos son pobres". En dialogó con Débora Plager por radio Rivadavia, Finocchiaro afirmó que "la escuela tiene que volver a crear hábitos", y cerró: "Hay que hacer una reforma educativa hasta el hueso. Nosotros la habíamos empezamos, lamentablemente perdimos, y después tener una continuidad en el tiempo. A (Nicolás) Trotta le dejamos un plan con especialistas de Singapur, que era Matemática para la vida, y no lo tocaron". MCD/MAC NA