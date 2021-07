La Directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, dijo hoy que aún se está "consensuando con diferentes organismos del Estado" si se mantiene el cupo de 600 pasajeros que pueden ingresar por día al país y afirmó que "todavía no hay una decisión" al respecto.

"Estamos consensuando con diferentes organismos del Estado, todavía no hay una decisión", declaró esta mañana Carignano en conversaciones con AM 750 sobre la restricción a la cantidad de pasajeros que pueden entrar por día al país, para impedir el ingreso de variantes que no registran circulación comunitaria, como la Delta.

La Decisión Administrativa que dispuso un cupo de 600 plazas diarias en vuelos de pasajeros para el reingreso al territorio nacional de los argentinos vence mañana, al igual que el Decreto de Necesidad y Urgencia vigente con las medidas de restricción, según el denominado "semáforo epidemiológico", que se divide en bajo, mediano y alto riesgo según la evolución de la pandemia en cada distrito del país.

Por otro lado, Carignano celebró que el cumplimiento de la cuarentena de siete días de quienes regresan del exterior "mejoró muchísimo".

"Empezamos con un 40 por ciento de incumplimiento y hoy estamos en un 19 por ciento. Quiere decir que la gente ha entendido la importancia de hacer la cuarentena", sostuvo la funcionaria.

No obstante, la directora de Migraciones criticó duramente la nota publicada el martes pasado por el diario Clarín, que compara a los empleados de migraciones que hacen la constatación de domicilio "con grupos de tarea".

"Atacar a los empleados de migraciones por hacer su tarea, es inconcebible", sintetizó.

La directora explicó que los inspectores migratorios "lo único que hacen es ir a constatar un domicilio que las personas voluntariamente dejaron en una declaración jurada migratoria", y aclaró: "Tocan un timbre, nada más", en respuesta a la nota que sostiene que "Migraciones arma operativos para controlar" y "se excede en sus atribuciones".

"Nosotros no somos un grupo de tareas que va en un Falcon verde a buscar gente. Somos funcionarios públicos de un organismo que tienen uniforme y no tienen ningún inconveniente de mostrar de dónde son", prosiguió la funcionaria.

A su vez aclaró que "si la persona no está se la llama por teléfono celular" y "se eleva a la Justicia un acta que dice que estamos constatando domicilio", pero nunca "se ingresa al domicilio".

"A mi me parece que molesta mucho el control del Estado en Argentina. Pero si no controlamos se preguntan por qué el Estado no controla", afirmó Carignano, y concluyó: "Molesta el Estado. Y más cuando el Estado quiere cuidar a los 45 millones de argentinos y no al 0,1". (Télam)