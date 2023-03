El sector de Republicanos Unidos (RU) que responde a Roberto García Moritán agitó hoy la interna en ese espacio, al cuestionar la legitimidad de la precandidatura a jefe de Gobierno porteño de Ricardo López Murphy, en el marco del reciente acuerdo electoral que el exfuncionario del gobierno de Fernando de la Rúa selló con la presidenta del PRO y precandidata presidencial Patricia Bullrich.

La facción referenciada en el legislador porteño difundió esta tarde una denuncia presentada por una convencional de Republicanos Unidos ante el Tribunal de Garantías, Derechos y Obligaciones del partido, al entender que la precandidatura del exministro de Economía "no estaría oficializada", y que "tampoco se ha llevado a cabo elección interna que dé cumplimiento a lo establecido por el Art. 56 de la Carta Orgánica" del espacio.

La presentación enviada al tribunal de disciplina partidaria, a la que tuvo acceso Télam, reclama al titular de RU, Jorge San Martino, que explique "cuándo fue oficializada la postulación del candidato y por qué medio se ha aceptado la presunta alianza electoral anunciada con la sra. Patricia Bullrich".

La denuncia se enmarca en la interna entre López Murphy y Moritán, desatada tras el anuncio del exministro de la Alianza de que iba a competir por la Jefatura del Gobierno porteño,

Eso obligó a Moritán, quien aspiraba a asumir una postulación en la Ciudad de Buenos Aires, a rediseñar su estrategia electoral de cara a las próximas elecciones.

Desde ese sector -en el que también milita el dirigente Yamil Santoro- acusan al presidente de RU, Jorge San Martino, de dejar violar "las facultades asignadas a la Convención por el art. 17 de la Carta Orgánica" del espacio tras su apoyo público a la candidatura de López Murphy, en el marco de una alianza con Patricia Bullrich.

En la presentación, la convencional -cuya identidad prefirió resguardar- "consideró que sería prudente que el presidente de la Junta Ejecutiva Jorge San Martino, quien ratificó los dichos expresados por el diputado Ricardo Lopez Murphy, exprese ante la Convención y ante este respetado Tribunal cuándo fue oficializada la postulación del candidato, y por qué medio se ha aceptado la presunta alianza electoral anunciada" con Bullrich.

Y agrega que "el accionar" de López Murphy "estaría violando las facultades asignadas a la Convención por el Art. 17 de la Carta Orgánica (CO)- atento que habría anunciado públicamente una alianza partidaria con un candidato externo-; y también se anunció públicamente una candidatura que no fue aprobada por la Junta Electoral conforme así lo requiere el art. 36 CO, concluyendo así un accionar marcadamente violatorio de nuestra carta magna".

El comunicado advirtió que entre los afiliados del partido se "elevó el nivel de alerta ante una nueva incursión de la presidente del PRO en el espacio, luego de su paso por Unión por la Libertad, que había sido fundado y liderado por la propia Bullrich, y luego utilizado para conseguir promesas de apoyo futuro", toda vez que "Unión por la Libertad terminó fusionado con el PRO" y agregó que "algo similar ocurrió con anterioridad con "Recrear", partido originalmente fundado por López Murphy.

Fuentes de ese sector indicaron a Télam que con la presentación ante el tribunal de disciplina se busca que "se respete a la convención, único órgano de Republicanos Unidos que define candidaturas y alianzas electorales".

Está previsto que los 45 convencionales de distintos sectores se reúnan el lunes solo para discutir el reglamento que se usará para dirimir poténciales internas.

"Roberto (Moritán) no tiene de momento definido su rol. Lo que sí está defendiendo es que los candidatos se elijan por voto personal y no por listas. Está totalmente en contra de las listas sábana", indicaron a esta agencia desde el entorno de legislador porteño.

El martes, López Murphy anunció en una entrevista con La Nación que competirá dentro de la PASO de Juntos por el Cambio (JxC) como precandidato a jefe de Gobierno porteño y expresó su apoyo a Bullrich como precandidata a presidenta.

"Voy a ser candidato a jefe de gobierno y voy a tratar de que Bullrich sea presidente de la República. Lo hago pensando, sobre todo, en que el país necesita una gran transformación y un compromiso muy fuerte con las reformas", señaló López Murphy en esa oportunidad. (Télam)