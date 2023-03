Federico Morgenstern, secretario letrado de la vocalía del juez de la Corte Carlos Rozenkrantz, reconoció hoy que mantuvo reuniones con la exministra del tribunal supremo Elena Highton por el 'fallo Muiña", por el cual se intentó aplicar el cómputo del llamado '2x1' a los represores condenados por delitos de lesa humanidad.

Al declarar como testigo ante la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados, Morgenstern confirmó las reuniones con Highton pero aseguró que "fueron exclusivamente sobre temas jurídicos".

El funcionario judicial respondió preguntas en el marco del proceso que se sigue a los cuatro miembros de la Corte: los interrogantes apuntaban a una hipótesis que pretende demostrar el Frente de Todos y que sostiene que el fallo Muiña surgió de un acuerdo entre la gestión de Mauricio Macri e integrantes del máximo tribunal.

"Recuerdo lo alocado que me pareció el surgimiento de esa tesis en aquel momento", señaló Morgenstern, quien mantuvo un singular intercambio con los diputados en el que por momentos cambió de rol para pasar a realizar preguntas a los diputados y comentar anécdotas de su vida personal.

El tono del invitado incomodaba a muchos de los diputados de la comisión, por ejemplo cuando reprochó: "Estuve esperando cuatro horas en la sala de al lado e ingresó a exponer antes que yo una persona que llegó dos minutos antes; así que voy a amortizar mi tiempo".

En medio de la reunión, el diputado del FdT por Entre Ríos Marcelo Casaretto, visiblemente fastidioso por los modos del testigo, le reclamó: "Bajate del caballo, no te hagas el canchero".

Por último, entre las respuestas Morgenstern dijo que no podía revelar el contenido de las conversaciones con Highton o con letrados de otras vocalías porque se amparaba "en el secreto de confidencialidad de la Corte Suprema".

"Lo podemos dispensar de ello", le respondió la titular de la comisión, la también entrerriana Carolina Gaillard, a lo que Morgenstern contestó: "Usted no me puede dispensar, como mucho le pueden pedir a la Corte que lo haga o seguir el proceso para que me vayan a buscar por la fuerza pública". (Télam)