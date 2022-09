El intendente de Ensenada, Mario Secco, afirmó hoy que la militancia del Frente de Todos (FdT) seguirá "defendiendo a la compañera" Cristina Fernández de Kirchner "como se lo merece el pueblo argentino" en el contexto del juicio que se sigue por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz en el cual se encuentra imputada la exmandataria.

"Esto que está pasando da para escribir un libro. Es muy fuerte. Es como si se dijera eso de que los dirigentes se ponen al frente o la gente los pasa por arriba'. La gente logra este fenómeno que no se puede explicar y que Cambiemos no entiende, porque lo que no entienden es la militancia", expresó Secco en declaraciones a radio El Destape.

El jefe comunal se refirió al alegato formulado el pasado 22 de agosto por el fiscal federal Diego Luciani, quien pidió 12 años de cárcel para la vicepresidenta y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

"El proceso judicial sigue, pero es un mamarracho. El fiscal y el juzgado se pasaron tanto de vuelta que eso la gente lo vio y generó asco contra la justicia", analizó Secco.

Luego, remarcó que jamás pensó "que volvería una Justicia payacesca, una Justicia que persigue militantes. Es una Justicia que volcó de una manera que la gente no le volverá a tener el respeto de antes. Nosotros no salimos de un repollo, nos organizamos y vamos a seguir defendiendo a la compañera como merece el pueblo argentino", opinó.

Posteriormente, hizo mención al operativo desplegado por la Policía de la Ciudad durante el fin de semana en la casa de la titular del Senado en el barrio porteño de Recoleta y planteó que “sitiaron la casa de Cristina”.

“Ellos estaban preparados para darnos palos y nosotros sabíamos que nos iban a dar palos y teníamos que aguantar los palos y así fue”, cerró.

(Télam)