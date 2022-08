El intendente del partido bonaerense Ensenada, Mario Secco, se refirió hoy a la vigilia que se mantiene hace cuatro días en la casa de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, luego que el fiscal Diego Luciani pidiera una condena de 12 años y la inhabilitación para ejercer cargos públicos para la exmandataria en el contexto del juicio que se sigue por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, y consideró que "el pueblo lo vivió como un ataque y reaccionó".

En declaraciones a la radio FM La Patriada, el jefe comunal consideró que "a todos los fiscales les tiene que dar vergüenza que este payaso haga un reality en televisión", el referencia al fiscal Luciani.

"Cristina tiene un poder ante la gente que no se lo saca nadie: tiene el amor del pueblo. Es la única dirigente que convoca multitudes en la Argentina", evaluó Secco y planteó que tras alegato del integrante del Ministerio Público en el juicio de la obra pública "no hay un 17 de octubre, si no que se produjeron varios".

Para el Intendente, el proceso judicial que se le sigue a Fernández de Kirchner "es un show", pidió "que la Justicia sea más seria" y se mostró asombrado por "la barbaridad de la libertad que tienen los jueces y fiscales macristas".

En ese sentido, sostuvo que "los jueces y fiscales arman los shows y espectáculos para los medios liberales" y analizó que se busca "condenar mediáticamente" a la titular del Senado "antes de que pueda tener un juicio justo". (Télam)