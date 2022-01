En una entrevista con NA, el ex funcionario nacional, que ocupó el cargo en los años 2017 y 2018 con Nicolás Dujovne al frente del Palacio de Hacienda, criticó que el FMI permita la postergación del ajuste fiscal para el próximo Gobierno.

El ahora docente de la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, alertó que el acuerdo que logró el ministro de Economía, Martín Guzmán, enfrenta al kirchnerismo en temas como la rebaja de subsidios en tarifas o la suba de tasas de interés.

A continuación, los principales pasajes de la entrevista: - ¿Qué opina del anuncio? - Es bueno que haya un acuerdo que reduzca el déficit fiscal y que también reduzca el financiamiento monetario. Se anunciaron dos puntos principales: uno vinculado al equilibrio fiscal que se debe alcanzar para el 2025 como lo fijó el FMI, mientras el Ministerio de Economía lo proponía para 2027; el otro es que la trayectoria a ese equilibrio es muy lenta en los años 2022 y 2023 -en línea con lo que quería el kirchnerismo- y le imprime mucha presión en el 2024 o sea durante el primer año del próximo Gobierno. Esto es tirar la pelota hacia adelante cuando no se sabe qué va a pasar

La Argentina es un país muy incierto y dilatando ese ajuste el FMI se está comprando un problema, mientras que el Gobierno no está aprovechando este acuerdo para resolver las verdaderas dificultades del país. En ese sentido hay una oportunidad desperdiciada. - ¿Son metas cumplibles? - Hay que ver si se logra cumplir el compromiso, ¿quién sabe qué va a pasar en el 2024? O si finalmente se va a llegar al 2025 o se va a tener que hacer una reestructuración antes. Lo que es cierto es que el Gobierno se la pasó diciendo que el FMI le dio el crédito Macri para apoyar su reelección. Ese discurso no va más. A Macri el FMI le pidió ir de un déficit de 2,7 a cero en menos de dos años. Y al Gobierno actual le está diciendo que hasta después de que sea reelecto no le pide mucho. ¿A quién el Fondo está ayudando más? Claramente ahora. Si el acuerdo sale como se anunció, el FMI está ayudando mucho más a Alberto Fernández a ser reelecto que lo que lo ayudó a Macri. - Pero el crédito se lo otorgó a Macri ¿cree que el Fondo le hubiera dado US$ 44.000 millones a este Gobierno? - Macri usó 44.000 millones y este Gobierno está por firmar una renegociación de 44.000 millones. - No podría firmar por menos... - Si hubiese continuado con el ajuste fiscal, podría haber ganado el acceso al mercado de capitales, como lo tenía planteado el Gobierno de Macri. Es cierto que estuvo la pandemia y con ese escenario un Gobierno de Macri también hubiera vuelto a hacer rollover de crédito con el Fondo, pero no hubiese dado todas estas vueltas, ni perdido dólares del Banco Central o generado toda la incertidumbre económica que afecta a la producción y por ende al crecimiento. Igual si se lee el comunicado del Fondo, todavía no hay acuerdo. El FMI lo que dice es que se acordaron ciertas cuestiones básicas que tienen que estar en un acuerdo. Estimo que en lo fiscal va a ser muy parecido a lo informado, pero hay que ver cómo maneja los pedidos del Fondo el ala kirchnerista, en especial lo que refiere al aumento de tarifas y al alza de las tasas. Porque para bajar el financiamiento del Banco Central Tesoro se necesita colocar deuda en el mercado y para eso hay que tener una tasa positiva. - ¿Qué se logra postergando el ajuste? - Logra evitar un problema con el kirchnerismo, que no hubiese aceptado el ajuste antes de las elecciones, aún así dos años para un Gobierno tan improvisado es el infinito. El Fondo está tomando una actitud un poco imprudente. - ¿Qué lectura se hizo en Estados Unidos con este preacuerdo? - La lectura es la del mercado, que reaccionó positivamente

Tampoco fue una suba explosiva, sólo dijo que por unos meses no va a haber crisis ni default y por eso hubo suba de bonos y caída de riesgo país. - Falta aún la aprobación del Congreso y del FMI, ¿entonces comenzará un proceso de recuperación? - Si el FMI acuerda lo que se anunció, habrá una instancia en la que el mercado va a incorporar una mejora en sus precios. Pero también al mercado le interesa la capacidad de repago de esos bonos y eso genera más dudas. - ¿Defiende el crédito tomado por el gobierno de Macri? - No tuve una participación activa en las negociaciones porque ya me estaba yendo, pero lo reivindico. Defiendo el crédito que se tomó porque no fue para financiar déficit. El Gobierno de Macri se comprometió a ir a un déficit primario de cero en dos años. Se ajustó más de 2 puntos en menos de dos años y el 2019 terminó con un déficit del 0,4%, en año electoral. - Pero no se hubiera podido mantener en 2020 por la pandemia. - Nadie anticipó la pandemia. Cuando Macri tomó el crédito se suponía un déficit de 0,4 en 2019 y un superávit de medio punto en 2020 y un punto y medio en el 2021. Con eso la deuda ya era solvente y hay que aclarar que toda la deuda que tomó Macri fue para pagar deuda. El crédito no aumentó la deuda que fue constante a partir del 2018 hasta que el Gobierno de Alberto vuelve a subir

Y le pasó a deber al Fondo, que es más barato que el mercado. Lo que hizo Macri fue bajar el costo de la deuda. Si no se hubiese desatado la pandemia y Macri hubiese sido reelecto, el tema del Fondo hubiese desaparecido de la agenda. Se hubiese vuelto a los mercados y le estaría repagando al Fondo con nueva colocación de bonos.