El Consejo Económico y Social (CES) realizará este jueves una nueva reunión para analizar la agenda de trabajo prevista para lo que resta del año y planificar acciones para el próximo, se informó oficialmente.

La actividad del foro, que conduce el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, se realizará a partir de las 9.30 en Casa Rosada, de forma bimodal; es decir, presencial y virtual para aquellos que no puedan asistir personalmente.

El encuentro se dará a pocos días de que el presidente Alberto Fernández convocara a la oposición política a un diálogo para "acordar una agenda tan compartida como sea posible" de cara al futuro, según dijo en el mensaje pronunciado en la noche del domingo tras las elecciones legislativas.

En ese mismo mensaje, anunció que enviará al Congreso en los primeros días de diciembre un proyecto de ley que contendrá el Programa Económico Plurianual para el Desarrollo Sustentable.

De hecho, el propio Jefe de Estado dijo que esas reuniones serán a similares a las que vienen funcionando desde los primeros meses del año en el marco del CES y que ya han dado sus frutos.

"En este momento tenemos cinco o seis leyes que son producto del trabajo del Consejo Económico y Social; por lo tanto, el diálogo siempre está abierto; no es nuestro problema; no somos nosotros los que no queremos el diálogo”, había sostenido el Presidente en una entrevista radial brindada el domingo por la mañana.

La invitación, cursada en las últimas horas a todos los integrantes del CES, señala que el encuentro será un desayuno de trabajo en el que se conversará sobre el trabajo previsto para el resto del año y se planificarán acciones para el próximo. (Télam)