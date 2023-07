El Tribunal Oral Federal (TOF) de La Rioja reanudó hoy las audiencias por el juicio en el que se encuentra imputado el exgendarme Eduardo Abelardo Britos, por la autoría intelectual del asesinato del dirigente campesino Wenceslao Pedernera y delitos cometidos contra presos políticos detenidos en esa provincia durante la última dictadura cívico militar.

Frente a los magistrados José Camilo Quiroga Uriburu, Mario Martínez y Juan Carlos Reinaga -este último vía zoom por cuestiones de salud- declararon hoy desde las 9.30 cuatro expresos políticos, Hugo Ricardo Haymal, Azucena del Carmen De la Fuente y el matrimonio Lucila y Luis Gómez, informó en un comunicado la diócesis de La Rioja, querellante en la causa.

Haymal, primer testigo en declarar, sostuvo que Britos "lo usaba como desayuno", a cara descubierta, cuando lo visitaba todos los días a primera hora en su celda.

"Me ataba y empezaba a repartir golpes, tenía especial ensañamiento conmigo", relató Haymal quien fue detenido y llevado al Instituto de Rehabilitación Social (IRS) de La Rioja el 24 de mayo de 1976.

Asimismo contó que su esposa Susana Isabel Rovera también fue detenida y que "a veces eran torturados juntos".

"Para comunicarme con mi esposa usaba a los gendarmes para que le llevaran cigarrillos en donde escondía cartas, hasta que se dieron cuenta y la amenazaron con violarla", relató el testigo.

Haymal afirmó que Britos era el jefe de seguridad de la cárcel, quien estuvo siempre presente en la sala de torturas y que cuando lo visitaba en la celda le decía que "ya no sabía qué hacer con nosotros porque no declarábamos nada".

La testigo De la Fuente, por su parte, refirió ser "de las primeras presas políticas de La Rioja", fue detenida el 15 de abril de 1975 y llevada también al IRS.

"A partir del 24 de marzo de 1976 la cárcel se convirtió en un suplicio, un lugar de terror. Los gendarmes que llegaron esa madrugada obedecían al alférez Britos, nos trataban de subversivas y amenazaban con violarnos", relató la testigo.

Declaró que al exgendarme lo reconocían porque "siempre llegaba con un perro grandote y su patota".

"A veces Britos aparecía con nuestras prendas íntimas en la punta de su fusil. Nos hacía maltratos físicos y psicológicos. Todas estábamos muy mal físicamente", rememoró De la Fuente quien estuvo presa hasta 1982.

Lucila Maraga de Gómez y su esposo Luis, fueron detenidos por personas vestidas de civil y sin orden de detención el 15 de abril de 1975, momento desde el cual permanecieron también en el IRS.

"El 24 de marzo de 1976 irrumpieron los gendarmes dando órdenes con insultos diciendo que ellos se harían cargo del penal porque éramos subversivos de mala conducta y que podían hacer con nosotros los que ellos quisieran", declaró ante los magistrados la testigo.

Maraga de Gómez afirmó que la seguridad estaba a cargo del alférez Britos y refirió que junto a otras reclusas fueron víctimas de "abusos sexuales, palabras obscenas y humillantes con la intención de crear un estado de terror e incertidumbre".

"Me contagié de fiebre tifoidea y no me daban la comida ni la higiene necesarias. Se movían con perversión y falta de sensibilidad y amor a la vida", expresó Maraga de Gómez.

Y agregó: "El plan carcelario apuntaba a nuestra destrucción física y psicológica y dentro de ese plan sistémico estaba la violación, nos decían 'cómo nos habíamos atrevido a dejar las ollas y tener una militancia política'".

Su esposo fue el cuarto testigo en declarar y también sostuvo que "el que más frecuentaba las celdas era el alférez Britos", quien "a veces desaparecía por unos días" para luego regresar con más presos dado que "él mismo iba a los operativos".

"Llegaron muchos detenidos, tuvieron que reformar los espacios, habilitar comisarías y el ejército. La Rioja tenía 150.000 habitantes y llevaron 1800 presos a la cárcel, la mayoría venía del Oeste", detalló Luis Gómez.

Sobre Britos, declaró que "ejercía el poder de manera perversa" y que "no hablaba, daba órdenes a los gritos".

"Pido justicia, sobre todo para aquellos que no han podido declarar como yo ahora y que consideremos los horrendos crímenes que se cometieron contra los curas Carlos (de Dios Murias) y Gabriel (Longueville), contra Wenceslao (Pedernera) y contra nuestro querido obispo (Enrique) Angelelli", completó el testigo.

Luego de las declaraciones se informó que la próxima audiencia será el 2 de agosto a las 9 con los testimonios de César Vergara, Argentina López, Graciela Boffelli y Nicolás Aldana.

Asimismo, comunicaron que el 3 de agosto a las 10 se le hará una pericia médica al acusado. (Télam)