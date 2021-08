La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) concretó este sábado el primer trámite de reconocimiento de aportes por tarea de cuidado, en el marco del programa anunciado por el presidente Alberto Fernández el 14 de julio. La titular del organismo, Fernanda Raverta, dijo que el trámite "fue sorpresivo", ya que se esperaba iniciar las gestiones el lunes, teniendo en cuenta que el Programa de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado comienza a regir a partir del 1° de agosto. "Desde la oficina de Rafael Castillo, partido de La Matanza, me avisaron que recibimos a la primera madre argentina que pudimos reconocerle sus años de aporte en esta nueva política pública", expresó Raverta. El programa fue presentado por Fernández en un acto llevado a cabo en Lomas de Zamora dos semanas atrás, junto a Raverta, el gobernador Axel Kicillof y el intendente Martín Insaurralde. La iniciativa parte de reconocer años de aportes por hijo a mujeres en edad de jubilarse pero que no llegaron a completar los 30 años de servicios registrados que requiere el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) para acceder al beneficio. El reconocimiento es de 1 año de aportes por cada hijo, 2 años por hijo adoptado siendo menor de edad, 1 año adicional por cada hijo con discapacidad y 2 años adicionales en caso de que por el hijo se haya accedido a la Asignación Universal por Hijo (AUH) por al menos 12 meses. Asimismo, se reconocen los plazos de licencia por maternidad y de licencia por excedencia de maternidad a las mujeres que hayan hecho uso de estos períodos al momento del nacimiento de sus hijos. El programa se formalizó a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 475/21, publicado en el Boletín Oficial el 19 de julio, día a partir del que tiene efecto el cómputo de los servicios. Para justificar este Programa, el Poder Ejecutivo señaló que "quienes adoptan un niño, una niña o adolescente, brindan afecto y dan cobertura a todas las necesidades materiales respecto de los mencionados, cuando no lo puede hacer su familia de origen". Por ese motivo, sostuvo que "es importante reconocer que el cuidado de hijos y/o hijas con discapacidad implica aún mayor demanda de apoyos y cuidados y que esta situación se ve igualmente afectada por el nudo crítico de la desigualdad de género". MB/KDV NA