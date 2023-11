La Directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia (DNPFAJ), Gabriela Carpineti, encabezó hoy la presentación del libro “15 años de una política pública federal transformadora. Acceso a la Justicia 2008-2023” sobre la experiencia de los Centros de Acceso a la Justicia y destacó la necesidad de "ser creativos" ante las limitaciones presupuestarias y políticas.

"No tener ningún confort ni presupuestario ni político hizo que tuviéramos que ser más creativos, que tuviéramos que empujar para que salieran las cosas. Y con la obligación de cumplir un programa, porque vinimos con un plan y con un método de trabajo", destacó Carpineti al respecto del libro que recoge los principales hitos y experiencias de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) desde su creación hasta la actualidad.

La funcionaria, que tiene a cargo la Dirección Nacional desde 2020, recomendó "salir de las zonas de confort y molestar siempre, achancharse jamás: ese debería ser el lema de cualquier funcionario público, de cualquier trabajo estatal" y aseguró que "si nosotros no desarrollamos ese método de trabajo, ese espíritu de grupo, el pueblo nos va a castigar", según se informó en un comunicado.

El Padre Toto De Vedia, quien abrió el panel, señaló que el Estado puede estar presente "en el territorio de muchos modos: respetando o pisoteando las formas de organización propias del barrio" y advirtió que en contexto político actual "sin Estado no hay justicia, y menos para los más pobres que no pueden acceder a los derechos fundamentales".

Explicó también que "hablar de presencia inteligente implica la escucha y el aprendizaje, en coordinación con los vecinos y las vecinas" que se pone de manifiesto en el trabajo de los Centros de Acceso a la Justicia.

Por su parte el Secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, consideró que “en la República Argentina las encuestas más serias hablan de un 78% de insatisfacción con la justicia: sabemos que esta justicia no le está dando respuesta a nadie. Nosotros tenemos que pelear por modificarlo y eso es lo que hacemos desde acá” y puntualizó que los empleados del organismo "si no molestaran, no estarían haciendo su trabajo".

"No somos necios, no somos tontos, nos falta un montonazo, porque sabemos que las necesidades de nuestro pueblo son enormes, tenemos una deuda enorme con nuestro pueblo”, enfatizó Mena.

Luego distintos trabajadores tomaron la palabra para referirse al aniversario de la Dirección y valorar la labor de los CAJ en todo el país: “Uno tiene la tentación de pensar que un libro es una etapa cerrada, letra ya escrita; pero en realidad estas experiencias de las políticas públicas de acceso se escriben diariamente, en los barrios populares, en los talleres, y operativos a las personas que más lo necesitan”, sostuvo Ezequiel Álvarez, coordinador regional del NOA.

Daniela Salguero, del CAJ de Once en CABA, expresó por su parte: “Con su compromiso, su entrega, muchas veces fuera de sus horario de trabajo, los trabajadores de los CAJ y las promotoras de “+Justicia en tu barrio” son quienes sostienen esta política y hacen de los CAJ un lugar de referencia”.

Según se informó el libro se encuentra disponible para su descarga gratuita en el sitio http://www.bibliotecadigital.gob.ar/items/show/2799. (Télam)