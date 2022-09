El hombre que con un megáfono en la mano amenazó con "la horca" a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en las puertas del Instituto Patria, se negó hoy a declarar ante el juez federal Daniel Rafecas. Se trata de Claudio Herz, quien cometió el acto el 21 de julio pasado frente a las oficinas de la vicepresidenta en el Instituto Patria, ante la inacción de la Policía de la Ciudad, uno de cuyos integrantes incluso se saludó con el agresor. Acompañado por un defensor oficial, Herz hizo uso de su derecho a no declarar y ahora el juez dispondrá de un plazo ordenatorio de diez días hábiles para resolver su situación procesal. Rafecas citó a Herz bajo cargos de "intimidación pública y amenazas" contra la vicepresidenta, sus familiares y otros funcionarios del gobierno, que incluyeron frases tales como "no hiciste nada para protegernos y ahora te toca la horca". Según se desprende del expediente, Herz vive en una habitación de hotel en Moreno al 1300, de esta Capital, en donde fueron encontrados el megáfono, pendrives con información aún no desclasificada y panfletos de tono igualmente agresivo. La descripción de los hechos que se le leyó en la indagatoria, Herz también profirió frases como: "el único camino para deshacernos de vos, de todos tus cómplice, tu hijo y toda la basura que nos gobierna". "Te vamos a sacar a patadas en el culo", "te vamos a ahorcar acá adelante del Instituto Patria o sino delante del Senado", añadían los mensajes vociferados en tono intimidatorio. Herz también prometió: "esto se va a propagar y los vamos a buscar con ametralladora para liquidarlos en el momento y ahorcarlos. (…) Les queda poco tiempo, los vamos a matar a todos"

