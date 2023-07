La precandidata a intendenta de La Plata de Unión por la Patria (UxP) Paula Lambertini presentó anoche la lista con la que competirá en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en un acto que convocó más de 600 personas en la capital bonaerense.

Acompañada por la precandidata a senadora provincial Florencia Saintout, los precandidatos a concejales y consejeros escolares, expresó la importancia de que una mujer gobierne la ciudad.

“¿Por qué no? Después de tanto tiempo gobernada por varones, por qué no le damos la oportunidad a una intendenta mujer. ¿Por qué no le damos la oportunidad a nuestras hijas: a mis hijas Carmela y Victoria? Nos merecemos que después de tantos años de lucha todas nuestras hijas no se sorprendan que nuestra ciudad sea gobernada por una mujer, con firmeza pero también con dulzura", dijo.

Luego, destacó que el actual jefe comunal de la ciudad, Julio Garro, "usa como eslogan la frase 'No volver al pasado'" y analizó: "El intendente gobierna hace ocho años y, antes, fue cuatro años diputado. Garro tiene mucho pasado y pocos resultados que hayan mejorado la vida de los vecinos. Nosotros proponemos a los platenses dar vuelta la página del pasado ajado y mirar hacia el futuro para construir la ciudad que nos merecemos”.

Consideró luego que "la crítica no constituye el motor de una campaña que quiera dejar atrás el pasado porque esa clase de dicotomías no nos permiten avanzar" y afirmó: “No vamos a hacer de la crítica nuestro modo de campaña pero eso no impide que digamos con firmeza lo que está mal, para saber qué ciudad queremos".

"Tenemos que construir la Ciudad que queremos, con ese objetivo vamos hacer propuestas en los próximos días que nos permitan mejorar las condiciones de vida de los platenses”, indicó.

Luego, Lambertini planteó cuáles van a ser los ejes de su campaña como la producción y el trabajo, en la educación y la seguridad, en sustentabilidad del ambiente: “Cada día de esta campaña que se inicia vamos a contar una propuesta. Treinta propuestas en treinta días para que todos los vecinos de nuestra ciudad mejoren sus condiciones de vida”, afirmó.

“A mis hijas les quiero dejar una ciudad que merezca ser vivida, para eso los vamos a convocar a todas y a todos los vecinos de la ciudad, vamos a abrir los canales de participación y abrir la tranquera del peronismo y a transformar la ciudad a partir de

octubre”, finalizó Lambertini.

(Télam)