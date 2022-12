El ex senador Esteban Bullrich celebró el fallo de la Justicia en contra de la vicepresidenta Cristina Kirchner y aseguró que "se dio un paso importantísimo", a la vez que agradeció "a los que lucharon por encontrar la verdad y hacer justicia".

"Se dio un paso importantísimo. Gracias a los que lucharon y luchan por encontrar la verdad y hacer justicia", escribió Bullrich en una publicación de Twitter

En un fallo sin precedentes, Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos.

De acuerdo al Tribunal Oral Federal 2, es culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, por favorecer al empresario Lázaro Báez en la adjudicación de obras viales en Santa Cruz.

Al respecto, Esteban Bullrich agregó: "Como la mayoría de los argentinos, sueño con un país donde no todo dé lo mismo, donde robar y hacer política no sean sinónimos y donde la impunidad no sea la norma".

La vicepresidenta fue absuelta, en cambio, por el delito de asociación ilícita, la otra figura por la que había sido acusada en la causa impulsada por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

El tribunal dispuso, por otro lado, el decomiso de 84.835 millones de pesos actualizados al momento en el fallo en que quede firme.

La vicepresidenta cuenta con fueros por lo que no irá a prisión e, inclusive, hasta podría presentarse pese a que en su conferencia post sentencia afirmó que no se presentaría como candidata en 2023.

Cristina Kirchner podría apelar el fallo a partir de marzo, la defensa de la vicepresidenta podría refutar la causa en la Justicia en diversas instancias hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia.