Una nueva audiencia en el juicio por la apropiación ilegal de la extitular del Inadi y nieta restituida Victoria Donda se realizará el próximo lunes en los juzgados federales de Comodoro Py donde se espera la declaración del sobreviviente de la ESMA, Carlos Muñoz.

Desde la cuenta de Twitter de Abuelas de Plaza de Mayo invitaron a seguir la transmisión de la audiencia por YouTube, en el canal de La Retaguardia.

"El lunes 8 de mayo, a las 12hs, continúan las audiencias del juicio por la apropiación de @vikidonda. Declara el sobreviviente Carlos Muñoz", informaron.

El juicio comenzó el 7 de noviembre del año pasado y está a cargo del Tribunal Oral Federal N°6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de los jueces Ricardo Basílico, María Gabriela López Iñiguez y Daniel Horacio Obligado.

En este proceso judicial se está analizando la responsabilidad de Adolfo Miguel Donda Tigel, integrante del Grupo de Tareas que actuó en la Escuela de Mecánica de la Armada, en la retención y el ocultamiento de su sobrina, Victoria Donda Pérez.

Victoria nació y fue sustraída durante el cautiverio en ese centro clandestino de detención, y su padre, José Laureano Donda; y su madre, María Hilda Pérez, fueron desaparecidos.

La audiencia anterior se desarrolló el 15 de abril cuando declaró el sobreviviente y exmilitante de Montoneros, Miguel Ángel Lauletta quien reconstruyó su paso por el centro de detención de la última dictadura militar y aseveró haber tenido contacto directo con el tío biológico de Victoria Donda dentro de los sótanos de tortura.

En tanto, el 24 de marzo pasado, la extitular del Inadi declaró y, por primera vez, contó su historia como beba apropiada durante la dictadura e hija de detenidos desaparecidos y su tío, el acusado, la tuvo que escuchar.

"Solo me interesa que me responda dos cosas: la fecha de mi nacimiento, estoy segura de que la sabe, y en qué fosa tiraron a mi papá, para poder rescatar sus restos y tener dónde llevarles una flor. A mi mamá sé, por testimonios, que la arrojaron de un vuelo de la muerte. Así que me tengo que conformar con llevar flores al mar", dijo Donda. (Télam)