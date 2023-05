El anuncio de la decisión estratégica de Cristina Fernández de Kirchner de ser la candidata a vicepresidenta en una fórmula del Frente de Todos (FDT) encabezada por Alberto Fernández cumple mañana cuatro años, en un contexto signado por una coyuntura electoral en la que la coalición oficialista debate quienes serán sus postulantes de cara a los comicios de octubre.

Minutos antes de las 7.30 del sábado 18 de mayo de 2019, mientras toda la atención política estaba centrada en los comicios provinciales de La Pampa que se desarrollaban al día siguiente, comenzó a llegar por Whatsapp a los periodistas un video enviado por los allegados a la ex mandataria, con un mensaje inesperado: Cristina Fernández de Kirchner anunciaba que no sería candidata a presidenta.

Luego, Cristina Fernández de Kirchner publicó el video de casi 13 minutos en su cuenta oficial de Twitter, cuyo título era ‘En la semana de mayo, reflexiones y decisiones', en el que señalaba: “Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos, él como candidato a presidente y yo como candidata a vice”.

Así, hace cuatro años, Cristina Kirchner optaba por dar un paso al costado y ungir como candidato a presidente a Alberto Fernández, a quien nadie imaginaba en ese puesto.

La ex presidenta era la principal opositora al entonces gobierno de Mauricio Macri y de las pocas figuras políticas que contaba con un caudal de votos propios.

Tras el shock inicial en los medios, la noticia impactó profundamente en el mundo político, tanto en el peronismo que se encontraba fragmentado entre el espacio kirchnerista de Unidad Ciudadana y el peronismo federal, como en el oficialismo de Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio), que -pasada la campaña electoral- reconoció que nunca se pudo recuperar del golpe político que significó la decisión de la ex presidenta de no participar como cabeza de la fórmula presidencial y convocar a un frente amplio de unidad.

La idea de la Vicepresidenta era conocida previamente por un puñado de allegados, por lo que el video -que luego fue replicado por las redes sociales- fue considerado como una 'bomba política' que sirvió para reordenar, en primer lugar, al peronismo y también para convocar a gran parte de los sectores del campo popular y conformar lo que después se denominó Frente de Todos (FdT).

El video del anuncio incluía imágenes de un encuentro entre la ex presidenta y el ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, mientras se escuchaba la voz en off de Cristina con la decisión sobre la conformación de la fórmula presidencial.

El anuncio inesperado de Cristina Kirchner rápidamente disparó las ideas de los creativos del marketing político y surgió la denominación del binomio presidencial "Fernández-Fernández", pero más veloces aun fueron aquellos gobernadores peronistas que estaban distanciados del PJ-kirchnerismo y bregaban en un espacio denominado por aquellos días como ‘Alternativa Federal’, que tenía en la mesa de conducción a Miguel Ángel Pichetto, Juan Manuel Urtubey, Sergio Massa y Juan Schiaretti.

En pocas horas, todos los mandatarios provinciales -salvo el cordobés- ya se habían comunicado con Alberto Fernández y encolumnado en el nuevo proyecto político, al igual que la mayoría de los intendentes, sindicalistas y varios dirigentes de organizaciones políticas y sociales que estaban distanciados del kirchnerismo.

Absorto, el gobierno de Cambiemos observaba como el peronismo daba su primer paso real para dar forma a la tan declamada unidad de los distintos sectores del justicialismo para luego convocar a varios partidos a sumarse a un frente amplio como finalmente ocurrió, siendo la incorporación del Frente Renovador de Sergio Massa el mayor objetivo cumplido.

Antes de que se comenzaran a recordar las discrepancias que ambos dirigentes tuvieron en el pasado, la propia Cristina Kirchner admite en aquel video: "Alberto, a quien conozco hace más de 20 años, y es cierto, con quien tuvimos también diferencias".

El video, de cuya emisión se cumplen hoy cuatro años, cuenta con más de 669 mil visitas en el canal de Youtube de la Vicepresidenta.

En él, Cristina Kirchner sostuvo que “la expectativa o la ambición personal tienen que estar subordinadas al interés general”.

“Ese principio siempre remanido y repetido y tantas veces incumplido del peronismo de 'Primero la Patria, después el movimiento y por último los hombres', es hora de hacerlo realidad de una vez por todas”, remarcó en aquel momento.

Aquel mensaje de Cristina incluía también duras críticas al gobierno macrista y marcaba cuáles deberían ser los principales objetivos de una futura gestión gubernamental, en momentos en que nadie imaginaba que el 2020 estaría signado por la llegada de una pandemia que iba a paralizar el mundo y afectar la economía de todos los países. (Télam)