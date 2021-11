Las sentencias en los juicios de las causas de "Cittadini", "Valenzuela Negro" y "Virrey Cevallos II" y el comienzo del debate de los hechos que se investigaron en el expediente de "Regimiento de Mercedes" será lo más saliente de la próxima semana en materia de procesos orales y públicos en los que se juzgan delitos de lesa humanidad.

En lo que respecta a los veredictos, el martes se conocerá la decisión de la Cámara de Casación, que ordenó que se revea la calificación legal y la pena impuestas de cinco años de prisión al ex sargento Nicómedes Mercado por los hechos que tuvieron como víctima en 1976 al desaparecido Ricardo Cittadini.

El 14 de septiembre de 2016 Mercado había sido condenado junto al ex comisario Miguel Ángel Viollaz a la pena de cinco años de prisión por del delito de privación ilegal de la libertad.

En la misma jornada, se conocerá en Paraná el veredicto en el tercer juicio por el robo de los bebés mellizos Valenzuela Negro, que tiene como acusado a Marino Héctor González, quien fue absuelto por estos hechos en 2011, pero que por decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue juzgado nuevamente.

MIRÁ TAMBIÉN Cecilia Todesca destacó la importancia de la recuperación de la soberanía en términos económicos

González, jefe del Grupo de Tareas 1 del Destacamento de Inteligencia 121, dependiente del Segundo Cuerpo del Ejército, está acusado de los delitos de sustracción de menores y sustitución de identidad, por el caso de los bebés mellizos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, militantes de Montoneros que permanecen desaparecidos. Uno de los mellizos, Sabrina Gullino Valenzuela Negro, recuperó su identidad en 2008, mientras que su hermano permanece desaparecido.

En tanto, el jueves 25 de noviembre se difundirá la sentencia en el juicio "Virrey Cevallos II", en el que se juzga a Jorge Alberto Espina, comodoro retirado de la Fuerza Aérea, por delitos cometidos en 1977 en perjuicio de 10 personas en el en el centro clandestino de detención que funcionó bajo la órbita de la Jefatura II de Inteligencia de la Fuera Aérea durante la última dictadura cívico militar.

Click to enlarge A fallback.

El jueves espina pronunciará sus últimas palabras y posteriormente el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dará a conocer el veredicto.

Por otra parte, el viernes comenzará a las 10, ante el Tribunal Federal 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el juicio "Regimiento de Mercedes" por privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios entre marzo y julio de 1976 por personal del Regimiento de Infantería N°6 de Mercedes "General Viamonte", de los que fueron víctimas 37 personas integrantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT-ERP), de la Juventud Guevarista y del Partido de los Trabajadores Socialistas, y que tuvieron como objeto desarticular la publicación de las revistas "El Combatiente" y "Estrella Roja".

MIRÁ TAMBIÉN El intendente de Villa Gesell respaldó la reelección sin límites de intendentes bonaerenses

Los siete imputados son el ex segundo jefe del Regimiento de Mercedes, Luis Felipe Fernández Bustos; el exteniente a cargo de la Compañía de Infantería A del mismo regimiento, Serapio Eduardo del Río; el exteniente primero a cargo de la Compañía Comando y Servicios, Gustavo Delfor González Sass; el exsubteniente a cargo de la Sección Apoyo de la Compañía de Infantería A, Emilio Pedro Morello; el ex subteniente a cargo de la Sección Apoyo de la Compañía de Infantería B; Luis Alberto Brun; el ex subteniente a cargo de la Sección Tiro de la Compañía C, Martín Eduardo Sánchez Zinny; y el exsubteniente a cargo de la Sección Tiro de la Compañía de Infantería A, Horacio Linari.

En tanto, el martes desde las 9, continuarán las testimoniales en el juicio "Brigadas", en el cual se investigan los delitos de les humanidad que se cometieron en los centros clandestinos de detención ilegal de Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes e Infierno, que tiene como uno de los acusados al multicondenado Miguel Osvaldo Etchecolatz, quien acumula ocho condenas a cadena perpetua.

También el martes, seguirán las audiencias en el juicio contra Raúl Antonio Guglielminetti, agente Civil de Inteligencia del Ejército, y Juan Alfredo Etchebarne, ex presidente de la Comisión Nacional de Valores-CNV, por la privación ilegítima de la libertad de 28 empresarios industriales vinculados a los grupos económicos Chavanne (Banco de Hurlingham) y Grassi (Industria Siderúrgica Grassi).

El miércoles, la fiscal Gabriela Sosti continuará con la exposición de las acusaciones hacia los imputados, en el marco del debate de la megacausa de Campo de Mayo, con la formulación de la acusación contra los imputados, acusados de crímenes perpetrados entre 1976 y 1978 en perjuicio de 323 víctimas que fueron secuestradas en el área represiva denominada como Zona de Defensa IV.

El jueves en Neuquén, se escucharán las réplicas y dúplicas de los alegatos en el juicio "Escuelita VII" en el que son juzgados 15 exjefes militares y de fuerzas de seguridad nacionales y provinciales por delitos de lesa humanidad ocurridos en las provincias de Neuquén, Río Negro y en la ciudad de Bahía Blanca.

También el jueves, desde las 9.30, proseguirá ante los tribunales federales de San Martín el juicio por los hechos ocurridos el 29 de marzo de 1976 en la quinta "La Pastoril", ubicada entre las calles Monsegur y Padre Fahy de la localidad bonaerense de Moreno cuando se llevaba a cabo una reunión de Comité Central del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT-ERP), momento en que se desplegó un operativo por parte de fuerzas conjuntas.

El jueves en Jujuy desde las 11, continuarán las declaraciones de los imputados en el juicio por "La noche del apagón" y hechos del 24 de marzo en Libertador Gral. San Martín y Mina El Aguilar, con la inspección en la comisaría 11 de Libertador General San Martín.

El viernes, en Mendoza, desde las 9.30 continuarán las testimoniales en el denominado juicio "Destacamento Destacamento de Inteligencia 144 y Fuerza Aérea" que aborda la responsabilidad penal de veinte imputados, en su mayor parte integrantes del Ejército y la Fuerza Área, por crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 107 víctimas, de las cuales 61 fueron desaparecidas y tres ejecutadas.

El viernes, en Salta, proseguirá el juicio por el homicidio de Calixto Zalazar, trabajador del Matadero Municipal, en el que son juzgados cuatro ex jefes policiales por la detención ilegal y el asesinato del operario en la Comisaría Cuarta de la ciudad de Salta, en septiembre de 1976.

Además, continuarán los alegatos de las querellas en el juicio "Vesubio III", contra seis ex agentes del Servicio Penitenciario Federal y dos ex militares por crímenes perpetrados en el ámbito del centro clandestino de detención conocido como "El Vesubio", ubicado en la localidad bonaerense de La Matanza. (Télam)