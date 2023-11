La próxima semana se conocerán las sentencias de los juicios "VII Brigada de Infantería" en Corrientes y de la causa "Britos", que se sigue en La Rioja, por el asesinato del dirigente campesino y beato Wenceslao Pedernera.

Además, comenzará en La Plata el proceso oral y público del "Caso Orué", que abordará el homicidio de Horacio Wenceslao, cometido en esa ciudad durante la última dictadura cívico militar.

El lunes, desde las 17, el Tribunal Oral Federal de Corrientes dará a conocer el veredicto del juicio conocido como "VII Brigada de Infantería", que tiene como acusados a nueve efectivos que actuaron en el Ejército y la Gendarmería, imputados de haber perpetrado crímenes contra más de 100 personas en la subzona militar 23.

Los imputados en este proceso son el ex sargento ayudante de Gendarmería Pedro Alarcón, los excoroneles Horacio Losito y Abelardo De la Vega, el ex teniente coronel del Ejército Alfredo Farmache; el exgeneral de brigada del Ejército Eduardo Antonio Cardoso, el ex capitán del Ejército Juan Carlos De Marchi, el ex gendarme Raúl Reynoso, el ex coronel Raúl Harsich y el ex comandante principal de Gendarmería Abelardo Palma.

El juicio a la VII Brigada de Infantería es el proceso más amplio abordado con crímenes de lesa humanidad en Corrientes y llegó a juicio en agosto pasado, en forma coincidente con los 15 años transcurridos desde la primera condena dictada por el TOF correntino en una causa por hechos cometidos por el plan sistemático de la dictadura.

Asimismo, el viernes, el Tribunal Oral Federal de La Rioja informó dará a conocer la sentencia del juicio al exgendarme Eduardo Abelardo Britos, imputado por el asesinato del laico y actual beato mártir Wenceslao Pedernera, un campesino y catequista que había llegado a La Rioja atraído por el trabajo de monseñor Enrique Angelelli y su Movimiento Rural Cristiano.

En este juicio se abordaron los casos "Pedernera", "Bosfelli" y "Sánchez", causas que tramitaron su instrucción por separado respecto de la responsabilidad de Britos, como autor mediato en el homicidio calificado de Pedernera; autor mediato en privación ilegal de la libertad, tormentos, allanamiento ilegal y delitos sexuales en hechos que involucran a 42 víctimas, y como miembro de una asociación ilícita; y autor mediato de la imposición de tormentos agravados respecto de Juan Carlos Paschetta y Graciela María Bofelli.

En tanto, el jueves, a las 12, comenzará en La Plata el juicio por el "Caso Orué", que abordará el homicidio de Horacio Wenceslao Orué, la privación ilegal de la libertad seguida de tormentos de Marcelina Juani, Marcelo Adolfo Juani, Ariel Bernardo Juani y Raúl Ernesto Aguirre y el robo de las pertenencias de la familia Juani, ocurridos a fines de abril de 1978 en el domicilio situado en Marcos Avellaneda 3239 de la localidad bonaerense de Rafael Calzada.

Los expolicías de la comisaría de Berazategui Héctor Omar Amado y Juan Humberto Keller están imputados en carácter de autores directos, mientras que el exministro de Gobierno bonaerense, Jaime Smart, está acusado como autor mediato.

Por otra parte, el lunes desde las 14 en Tucumán, continuará el juicio por la causa "Jefatura III", en el que están imputados 27 policías y militares que son juzgados por su responsabilidad en crímenes perpetrados entre 1975 y 1983, en perjuicio de 237 víctimas que estuvieron privadas de su libertad en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Jefatura de Policía de Tucumán y en instalaciones del Ingenio Nueva Baviera.

El lunes y el miércoles, desde las 14, en la Ciudad de Buenos Aires, con la continuación del alegato de las Abuelas de Plaza de Mayo y el posible inicio del de el Ministerio Público Fiscal, continuará el juicio al represor Adolfo Donda Tigel, por el robo y el ocultamiento de identidad de su propia sobrina, la extitular del INADI, Victoria Donda Pérez, nacida y sustraída durante el cautiverio en aquél centro clandestino de detención de su padre, José Laureano Donda, y de su madre, María Hilda Pérez, ambos desaparecidos.

El martes, a las 8.30 en La Plata, con la decisión del Tribunal sobre si amplían o no las imputaciones para los represores, se desarrollará la audiencia 122 del juicio "Brigadas" por crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y "El Infierno" de Lanús y en el que son juzgados 16 represores por las torturas, homicidios y ocultamiento de menores en perjuicio de 419 víctimas alojadas esos tres centros.

El miércoles, a las 9.30 en la Ciudad de Buenos Aires, proseguirá el juicio "Esma V-Guarrochena", que juzga al exteniente de navío del Servicio de Inteligencia Naval, Jorge Luis Guarrochena, por privación ilegítima de la libertad agravada en 355 hechos e imposición de tormentos agravados en 399 hechos, homicidio agravado en 89 hechos, y sustracción, retención u ocultación de un menor de diez años de edad en 45 hechos.

Además, desde las 9.30 en la Ciudad de Buenos Aires, con el alegato de las defensas, continuará el juicio "ABO V", que juzga a seis imputados por delitos cometidos en el circuito de centros clandestinos de detención Atlético-Banco-Olimpo (ABO) en perjuicio de más de 500 víctimas.

En Bahía Blanca, desde las 9, en el marco del juicio por la causa "Quinto Cuerpo Del Ejército-Ayala", se realizarán inspecciones oculares: el miércoles en donde funcionó la Regional de la policía bonaerense sobre la avenida Alem al 800, lugar en el que ahora funciona la Jefatura Departamental, y el jueves en el predio donde funcionó el V Cuerpo de Ejército y en el lugar en el que estuvo el centro clandestino de detención conocido como "La Escuelita".

El jueves, a las 9, el Tribunal Oral Federal 3 de San Martín continuará escuchando los alegatos en el juicio "Masacre del Río Luján", proceso en el que se juzga a los policías bonaerenses retirados Hermes Acuña y Samuel Bunge Diamante por el fusilamiento de cinco militantes de Montoneros en abril de 1975 y su encubrimiento.

También el jueves, desde las 9.30 en La Plata, continuarán las testimoniales en el juicio que acumula las causas "1 y 60" y "Comisaría 8va", en el que son juzgados 16 ex militares y policías y dos civiles por los delitos contra 291 personas en esos dos centros clandestinos de detención.

El viernes, a las 9.30 en la Ciudad de Buenos Aires, continuarán las testimoniales en el juicio "Puente 12-Cuatrerismo-Tramo IV", en el que son juzgados cuatro ex miembros de la División Cuatrerismo de la Policía Bonaerense y dos ex oficiales del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército por delitos cometidos en perjuicio de 185 personas.

Además, en Mendoza desde las 9.30, proseguirán las testimoniales en el juicio "Departamento de Informaciones D-2", que juzga a 28 ex miembros de la policía provincial que integraron el D2 por delitos cometidos contra más de 300 personas entre 1974 y 1981, de las cuales 71 fueron asesinadas o desaparecidas. (Télam)