El Tribunal Oral Federal 2 de San Martín dará a conocer el lunes el veredicto del cuarto juicio contra el excomisario bonaerense Luis Abelardo Patti, acusado de ser partícipe necesario del homicidio del exdiputado peronista Diego Muniz Barreto y del intento de homicidio de su secretario, Juan José Fernández durante la dictadura cívico militar.

Los jueces Walter Venditti, Matías Alejandro Mancini y Esteban Rodríguez Eggers escucharán, a partir de las 14, las últimas palabras del acusado y luego emitirán su sentencia.

Muniz Barreto, diputado del Grupo de los Ocho que en 1974 cuestionaron al general Juan Domingo Perón, y Fernández fueron secuestrados el 16 de febrero de 1977 y privados de su libertad en una comisaría de Escobar para luego ser trasladados al centro clandestino de detención que funcionó en Campo de Mayo.

Tras dos semanas de cautiverio, el 6 de marzo fueron llevados hasta la provincia de Entre Ríos y arrojados dentro de un auto al río Paraná con la intención de fraguar un accidente. En ese lugar murió Muniz Barreto pero Fernández logró salir del vehículo y escapar.

MIRÁ TAMBIÉN Debate presidencial: los cinco candidatos se preparan para el nuevo cruce de mañana en la UBA

El excomisario bonaerense ya fue condenado en 2011 por el secuestro y los tormentos que sufrieron Muniz Barreto y Fernández en Escobar, pero no fue juzgado por homicidio ya que había sido sobreseído por ese delito durante la instrucción de la causa.

En tanto, también el lunes, comenzará a las 10 en Rawson, Chubut, el juicio por el "Caso Pizá" o "Azcui", en el que serán juzgados cinco policías retirados por el secuestro y las torturas cometidas contra nueve militantes.

El juicio se celebrará en el Casino de Oficiales de la Unidad Penitenciaria Federal 6 de Rawson, la cárcel de la que se fugaron las víctimas de la Masacre de Trelew el 15 de agosto de 1972.

Las audiencias continuarán el martes y miércoles, a las 9.30, con testimoniales y el jueves el tribunal llevará a cabo una inspección ocular.

MIRÁ TAMBIÉN El Gobierno argentino deploró ataque a Israel y ordenó reforzar la seguridad a la comunidad judía

Por otra parte, el lunes desde las 9 en la Ciudad de Buenos Aires, la actual subsecretaria bonaerense de Análisis y Seguimiento Político Estratégico, Victoria Donda, ampliará su declaración en el juicio a su tío, el represor Adolfo Donda Tigel, integrante del Grupo de Tareas que actuó en la Esma, por el robo y el ocultamiento de su identidad, tras haber nacido y sustraída durante el cautiverio, en aquél centro clandestino de detención, de su padre, José Laureano Donda, y de su madre, María Hilda Pérez, ambos desaparecidos.

Victoria fue apropiada por el prefecto Juan Antonio Azic, quien integró junto con Adolfo Donda Tigel los grupos de tareas que operaban desde la ESMA, y en octubre de 2004 fue restituida y supo que era hija de María Hilda y José.

Además el lunes, desde las 9.30, el Tribunal Oral Federal 5 de la Ciudad de Buenos Aires indagará al contraalmirante retirado Horacio Luis "Pantera" Ferrari quien deberá responder como partícipe necesario de los delitos de imposición de tormentos, privación ilegal de la libertad, tormentos seguidos de muerte y privación ilegal de la libertad seguida de muerte que tuvieron como víctimas a 240 personas que estuvieron cautivas en el centro clandestino de detención de la ESMA.

El lunes y el martes, desde las 9.30 en Tucumán, continuará el juicio por la causa "Jefatura III", en el que están imputados 27 policías y militares que son juzgados por su responsabilidad en crímenes perpetrados entre 1975 y 1983, en perjuicio de 237 víctimas que estuvieron privadas de su libertad en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Jefatura de Policía de Tucumán y en instalaciones del Ingenio Nueva Baviera.

El martes, a las 8.30 en La Plata, con la respuesta de las defensas a la ampliación formulada por las partes acusadoras, se desarrollará la audiencia 119 del juicio "Brigadas" por crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y "El Infierno" de Lanús y en el que son juzgados 16 represores por las torturas, homicidios y ocultamiento de menores en perjuicio de 419 víctimas alojadas esos tres centros.

El miércoles, a las 9 en Santa Fe, continuará con una inspección ocular, el juicio por la "Causa Requena" en el que son juzgados tres ex policías por los delitos de allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad, robo y abuso deshonesto perpetrados a partir de la tarde del 5 de mayo de 1977 cuando los imputados ejecutaron una serie de allanamientos sin la correspondiente orden judicial en diferentes inmuebles de la ciudad de Santa Fe, privando ilegalmente de su libertad a seis militantes políticos.

Además, a las 9.30 en la Ciudad de Buenos Aires, proseguirá el juicio "ESMA V-Guarrochena", que juzga al exteniente de navío del Servicio de Inteligencia Naval, Jorge Luis Guarrochena, por privación ilegítima de la libertad agravada en 355 hechos e imposición de tormentos agravados en 399 hechos, homicidio agravado en 89 hechos, y sustracción, retención u ocultación de un menor de diez años de edad en 45 hechos.

También el miércoles, desde las 9.30 en Bahía Blanca, se desarrollará una nueva audiencia de testimoniales en el marco del 8vo. juicio que se realiza en esta ciudad, esta vez por la Megacausa Zona 5 en el que son juzgados 38 imputados por delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidios y delitos contra la integridad sexual en perjuicio de 334 víctimas, hechos perpetrados en la jurisdicción del V Cuerpo de Ejército.

Además, en Mendoza desde las 9.30 y con una inspección ocular, continuará el juicio "Departamento de Informaciones D-2", que juzga a 28 ex miembros de la policía provincial que integraron el D2 por delitos cometidos contra más de 300 personas entre 1974 y 1981, de las cuales 71 fueron asesinadas o desaparecidas.

El miércoles y jueves, a las 14.30 en Salta, continuarán las testimoniales en el juicio contra el empresario Marcos Levin, ex dueño de La Veloz del Norte, por el secuestro y las torturas sufridas por 17 trabajadores de la firma de transporte de pasajeros durante la última dictadura. Junto a él, también están imputados el ex jefe de Personal de la empresa, José Antonio Grueso, y el ex comisario Víctor Hugo Almirón, jefe de la Comisaría Cuarta de Salta.

El jueves, a las 9, el Tribunal Oral Federal 3 de San Martín, continuará escuchando a los testigos del juicio "Masacre del Río Luján", proceso en el que se juzga a los policías bonaerenses retirados Hermes Acuña y Samuel Bunge Diamante por el fusilamiento de cinco militantes de Montoneros en abril de 1975 y su encubrimiento.

A las 9.30, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín escuchará testimoniales en el juicio "Hernández-Caso 145", en el que es juzgado el represor Santiago Omar Riveros, comandante de Institutos Militares y jefe de la Zona IV, por la desaparición forzada del abogado Mario Ángel Hernández, abogado defensor de presos políticos. (Télam)