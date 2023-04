El embajador argentino en Brasil y precandidato presidencial del Frente de Todos (FdT), Daniel Scioli, afirmó hoy que su propuesta es "la soberanía monetaria y la autonomía" del país y "la contracara de los que piensan que es dolarizar o eliminar el Banco Central".

"Lo que propongo es con sensatez, cordura, experiencia, previsibilidad y tranquilidad, la contracara de los que piensan que el camino es lo más rápido o dolarizar o eliminar el Banco Central", sostuvo Scioli por Radio La Red.

El exgobernador de la provincia de Buenos Aires anticipó además que no estará presente en el encuentro del Partido Justicialista del próximo viernes en la ciudad de Buenos Aires: "El partido se reúne como una formalidad, yo no voy a estar en Argentina. El viernes estaré buscando el capítulo de integración energética y financiera con Lula" Sa Silva en Brasil, dijo.

También destacó a la economía brasileña al afirmar que "hemos visto el ejemplo de Brasil, que fortaleció el real y logró la estabilidad y una pujanza productiva, y el futuro tiene que ver con eso".

Scioli también advirtió que "hay dos caminos de cara al equilibrio fiscal: uno es el ajuste y otro es el crecimiento".

Señaló además que es necesario trabajar para la recomposición de la reserva de dólares y afirmó: "De cara al futuro tenemos que hacer un incentivo para la repatriación de capitales, con una simplificación y reducción de impuestos que lleve más competitividad".

Sobre este tema puso como ejemplo el caso italiano y dijo que "en su momento hizo un incentivo para la repatriación de capitales e ingresaron más de 40 mil millones de dólares que fueron el envión de la economía italiana en la época de la lira".

Y en el caso argentino afirmó que "el principal incentivo sería la rentabilidad".

El embajador en Brasil ponderó el rol de las empresas públicas y afirmó que "el Estado tiene el desafío de hacerlo más productivo, más eficiente, optimizar lo que son los recursos humanos, los presupuestos de las empresas del Estado, pero algunos están yendo al extremo diciendo que hay que dinamitar todo".

Así, se refirió a expresiones como las del libertario Javier Milei o el expresidente Mauricio Macri.

En este sentido, el ex vicepresidente dijo:" De ninguna manera privatizaría ni cerraría Aerolíneas Argentinas, porque no se puede analizar el balance de Aerolíneas Argentinas, porque hay que analizar el impacto que genera. Si no fuera por Aerolíneas no habría miles de brasileños que están volando por el país y generando miles de puestos de trabajo, moviendo divisas, moviendo las economías regionales".

En relación con su eventual candidatura presidencial, indicó: "El Presidente (Alberto Fernández) fue claro y yo también. El Presidente dijo que va a priorizar, generar las condiciones para que gane el espacio. En su momento va a tomar una decisión. Yo tomé una decisión, la gente me entendió, está muy claro todo y mientras tanto continúo haciendo mi trabajo, generando dólares y trabajo para el país".

(Télam)