El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, se mostró "indignado" tras el accionar policial en Río de Janeiro contra los simpatizantes de Boca que fueron emboscados por la barra del Fluminense, en la previa de la final por la Copa Libertadores que disputarán este sábado a las 17.

"Siento una profunda preocupación y estoy indignado por todo lo que pasó ayer, el accionar brutal de la Policía. Uno puede entender que las leyes son distintas, que tienen otra actitud, pero no pueden perder de vista que estamos hablando de familias, hinchas de fútbol que sufrieron una represión salvaje", denunció Scioli en una entrevista a Radio Rivadavia

Convocan a un banderazo en Copacabana

En la misma línea, reveló que mantiene diálogo con autoridades para encontrar una salida racional a los incidentes y manifestó preocupación por el banderazo del equipo de la Ribera previsto para hoy a las 16

"Espero que no se mezclen a los hinchas, que garanticen un espacio donde los hinchas de Boca se puedan expresar", pidió el diplomático.

Además, narró: "Ahí en Copacabana había un espacio para hinchas de Boca donde cuenta la historia de la Copa Libertadores, y familias e hinchas había ido de buena fe, y de repente irrumpen los de Fluminense y la Policía empezó a largar gases lacrimógenos, hubo un detenido, que se logró que se libere, pero nos preocupa todo el día de hoy".

Según reveló, hay "miles y miles" de argentinos, muchos sin entrada para el partido clave que se disputará mañana

Entre las indicaciones que brindó, el ex gobernador alertó a evitar expresiones raciales, xenófobas o de orientación sexual que, en Brasil, son severamente penadas, aunque descartó que haya habido en la previa al ataque del conjunto local

"Nada que ver con lo que pasó ayer, es sentido común, no es que la Policía los agarra haciendo destrozos, robando o yendo a romper algo, no estaba pasando nada de eso. Ante el solo hecho de estar con la bandera y la camiseta de Boca se vieron sorprendidos esa agresividad", precisó.

A un día de la final, Scioli sostuvo que Río de Janeiro está colmado de simpatizantes que viajaron desde distintos puntos del país y que no "que no cometieron los delitos que se hablan. Eso no sucedió, y los agredieron como los agredieron, de forma brutal, la barra de Fluminense", insistió

Por último, dijo que hoy arribará la barra de Boca, y que se realizará un banderazo en respaldo al club, por lo que exigió que "la Policía debe garantizar que no vayan los hinchas de Fluminense".