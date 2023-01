El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, expresó hoy su "más más enérgico repudio a los actos de violencia institucional que se están llevando adelante en Brasilia contra los tres poderes", luego del brutal asalto de cientos de manifestantes identificados con el ex presidente Jair Bolsonaro a la sede de Gobierno, el Parlamento y la Corte Suprema del país vecino. "Confío en la experiencia del presidente @LulaOficial, quien restablecerá el orden democrático", manifestó en Twitter el ex gobernador bonaerense, luego de que el mandatario brasileño resolviera la intervención de la seguridad en Brasilia, la capital brasileña donde tuvo lugar el intento de golpe de Estado. En su función de embajador, cargo que ejerce desde marzo de 2020, Scioli tuvo la difícil tarea de establecer lazos con el gobierno bolsonarista para fortalecer la posición comercial argentina en la relación bilateral, en un contexto de profundas desconfianzas políticas y claras diferencias ideológicas entre las administraciones de Alberto Fernández y Bolsonaro. "Esto es un acto terrorista", sentenció el embajador en una entrevista a TN, y agregó: "Se está investigando quién financió esto". Para Scioli, "esto es más grave que la toma del Capitolio en Estados Unidos (cuando perdió Donald Trump) por esta actitud violenta de destrozar instituciones". El diplomático argentino transmitió tranquilidad al señalar que "se recuperó el control" tanto en el Parlamento, como en la Casa de Gobierno presidencial y la sede del máximo órgano de Justicia, que habían sido asaltadas por los manifestantes de extrema derecha brasileña. "Ahora están por las calles, por las amplias avenidas de Brasilia retirándose", informó. Por su parte, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, también condenó el alzamiento de los militantes bolsonaristas contra las autoridades democráticamente constituidas en elecciones. a tan sólo una semana de la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva en su tercer mandato como jefe de Estado de la potencia sudamericana. "La derecha fascista no se resigna a las derrotas electorales porque no sabe vivir en democracia. La violencia que estamos viendo en Brasilia nos recuerda fantasmas del pasado

Fuerza @LulaOficial ly todo el pueblo hermano. Estamos con ustedes", escribió en Twitter la funcionaria, que acompañó el mensaje con el hashtag "#DemocraciaParaSiempre". En la misma sintonía, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, repudió el "cobarde ataque golpista contra la democracia y contra el triunfo de @LulaOficial". "Apoyo total al pueblo brasileño y al gobierno elegido por el voto popular", concluyó. SH/AMR NA