El embajador en Brasil, Daniel Scioli, le bajó hoy el tono a las especulaciones sobre su eventual candidatura a diputado nacional y dijo que está "seguro" de que el Frente de Todos "encontrará mejores" postulantes para integrar las listas. "Mi misión hoy esta acá (en Brasil), hay mucho por hacer para adelante, lo demás son especulaciones, estoy seguro que el Frente encontrará los mejores candidatos y yo estaré a disposición para acompañar pero focalizado en mi trabajo con Brasil", resaltó Scioli. El ex gobernador de Buenos Aires sostuvo: "No puedo hacerme eco de las especulaciones, pongo mi pasión y mi compromiso en cada responsabilidad que tuve, con mis aciertos y errores, busco recuperar este gran socio que recuperamos que es Brasil, me moví por todo Brasil en medio de la pandemia, hoy no hay más barreras entre ambos países". En tanto, Scioli se refirió a la situación del Mercosur y consideró que no cree que el bloque regional "corra riesgo" de romperse. "No creo que corra riesgo el Mercosur, el espíritu de todos los presidentes es mantener el Mercosur unido, ninguno se quiere ir

La posición de Argentina es muy clara para avanzar con acuerdos con países que sabemos que no irán en detrimento de nuestros sectores productivos, la baja del arancel externo común hay que encuadrarla en materias primas e insumos para mejorar competitividad", subrayó el diplomático. En declaraciones radiales, el ex mandatario provincial afirmó: "Las negociaciones siguen y esperemos tener un bloque fuerte y unido que pueda avanzar en distintas áreas, no solo en el sector comercial, sino también en energía e infraestructura". Scioli también se definió como "un especialista en descomprimir tensiones y situaciones muy complejas". "Estoy poniendo toda mi experiencia acá. Hay que tener posiciones en comunes, juntos somos más fuertes", indicó el embajador en Brasil. Y agregó: "Hago un trabajo con mucho compromiso, construí relaciones muy buenas con el sector privado, el propio gobierno de Brasil y todas las áreas, le doy a esta Embajada una impronta atípica comerciales, ejecutivas y políticas porque el punto de partida fue muy difícil". MG/AMR NA