El embajador en Brasil y precandidato a presidente por el Frente de Todos, Daniel Scioli, aseguró hoy que está "analizando distintas alternativas" de posibles compañeros de fórmula y dijo que tendrá "un profundo sentido federal" al tomar su decisión.

"Hoy hablaba sobre el trabajo que hemos hecho con (el gobernador Ricardo) Quintela en La Rioja. Está ocurriendo en cada provincia, hay un resurgir, mientras algunos proponen dolarización o dinamitar todo", dijo en declaraciones a la radio on line Futurock.

Ricardo Quintela

Scioli agregó que coincide con Quintela en que hay que "generar las condiciones para que los peronistas que se fueron se sumen al FdT", en referencia a las declaraciones brindadas por el gobernador que llamó a "recuperar a compañeros" que se fueron del FdT como Florencio Randazzo, Graciela Camaño, Emilio Monzó y Juan Schiaretti.

Al ser consultado sobre si la diputada Natalia de la Sota podría ser su precandidata a vicepresidenta, Scioli respondió que Córdoba va a tener en su campaña "una dedicación muy especial", pero se negó a confirmar o rechazar esta posibilidad electoral.

Natalia de la Sota

"Veo a Natalia De La Sota con un gran compromiso y proyección nacional pero no quiero anticipar nombres hasta que no me de el tiempo de hablar con todos los que quiero hablar", añadió.

Finalmente, el embajador advirtió que en Argentina "hay una derecha que en todo momento busca aprovechar una bronca justificada prometiendo soluciones mágicas".

"Ayer escuchaba a (la precandidata presidencial Patricia) Bullrich decir que el país no funciona. ¿Cómo que no funciona? Las persianas volvieron a abrir, estamos en la mayoría de las provincias con plena ocupación. Hay problemas por la inflación y con los salarios, pero el aparato productivo esta volviéndose a poner de pie", señaló. (Télam)