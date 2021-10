La diputada nacional del Frente de Todos, Liliana Schwindt, afirmó hoy que la ley de zonas frías "beneficia a millones de argentinos y argentinas” y "responde a una demanda histórica que, en los cuatro años de macrismo en el gobierno, no fue atendida”.

"La ley responde a una demanda histórica que en los cuatro años de macrismo en el gobierno no fue atendida”, dijo Schwindt y citó como ejemplo una factura de la localidad de Olavarría, ciudad bonaerense de la que es oriunda la legisladora, en la que "sobre un consumo de 2.712 pesos, se bonifica el 30% ($890,45)".

La diputada citó ese caso para demostrar cómo "impacta" el consumo de gas "en el bolsillo de los argentinos y argentinas" de las zonas más frías del país y, en ese sentido, convocó a llevar esa situación a "un jubilado o jubilada que cobra la mínima" y que gracias a esta ley "recibe una bonificación del 50%".

Schwindt agregó que ese dinero que no se utiliza para pagar el consumo de gas "se vuelca al consumo interno, lo que ayuda a la reactivación de la economía".

"Lo que no se destinaba a los servicios encarecidos durante el macrismo va a ir al consumo interno”, completó Schwindt.

Según dijo la diputada, "en octubre comenzaron a llegar las facturas de gas, en las que se ve reflejado el impacto de la ley" impulsada por el bloque oficialista, que preside Máximo Kirchner, y que implica una disminución en las tarifas de entre el 30 y el 50% para más de 4 millones de familias argentinas.

En diálogo con la AM750, la diputada bonaerense destacó que “se trata de una tarifa diferencial a partir del descuento sobre el consumo del gas de las familias" que "este mes se comienza a sentir el impacto en las facturas que comenzaron a llegar", ya que la la ley fue reglamentada el pasado 5 de agosto, momento en que entró en vigencia.

Al cuestionar a los legisladores de Juntos por el Cambio que no acompañaron la ley en la Cámara baja, la legisladora recordó que "entre los argumentos de aquella noche que usaron para no acompañar la medida, escuchamos que íbamos a dejar sin gas a la Argentina porque la gente iba a derrochar por tener servicios tan baratos; también dijeron que se trataba de un beneficio injusto que iban a recibir quienes no lo necesitaban cuando la norma prevé que estos usuarios pueden renunciar al beneficio”.

“Lo cierto es que esos y otros argumentos que escuchamos ese día para justificar su negativa, dejan en claro que se niegan sistemáticamente a darle beneficios al pueblo. Esta ley beneficia a millones de argentinos y argentinas a quiénes les complicaron la vida y le encarecieron los servicios con los tarifazos durante el macrismo”, manifestó Schwindt.

A través de la iniciativa, que fue convertida en ley por el Senado en junio pasado, se disminuyen los componentes fijos y variables de la factura del servicio de gas por redes para los usuarios y las usuarias residenciales de “zona fría”, lo que les representará un descuento de entre el 30 y el 50 por ciento.

La iniciativa modifica el artículo 75 del Presupuesto 2021 para beneficiar a más de tres millones de habitantes de municipios de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Jujuy, San Juan, San Luis y Salta en los que se registran bajas temperaturas.

Además, reduce en alrededor del 50 por ciento las tarifas a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, de pensiones no contributivas y jubilados -hasta 4 salarios mínimos-, del monotributo social, usuarios que perciben seguro de desempleo y empleados de casas particulares.

También, podrán tener este beneficio quienes estén exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza o los que tengan una pensión vitalicia como veteranos de Guerra del Atlántico Sur. (Télam)