El candidato presidencial de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, afirmó esta noche que "los derechos humanos son un patrimonio de los argentinos y no pueden ser utilizados por un partido político".

"Yo fui dirigente político durante el 'Cordobazo'", la rebelión en esa provincia contra la dictadura de Juan Carlos Onganía a fines de los '60 "y recuerdo que fui víctima de un atentado y me tuve que ir del país", aseveró durante el debate presidencial.

Añadió que "en Córdoba respetamos las instituciones y hay jueces que fueron nombrados por el radicalismo" que permanecen en sus cargos "y a mí no se me ocurriría no acatar un fallo, como hace el Gobierno nacional y espiar, como hizo el Gobierno de (Mauricio) Macri". (Télam)