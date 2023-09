El gobernador Juan Schiaretti entregó a las organizaciones no gubernamentales que gestionan Salas Cunas un aporte de 200 mil pesos destinado a la mejora del espacio físico. La iniciativa, que se hará extensiva al resto de la provincia, implicó una inversión total de 23 millones de pesos y beneficia a 189 salas a las que asisten 8.866 niños.

Además del fortalecimiento extraordinario entregado, la Provincia incrementará el aporte que realiza por cada niña/o que asiste a las Salas Cuna. Hasta el momento era de 14 mil pesos y a partir de septiembre ascenderá a 20 mil pesos.

También se destinará un aporte adicional de 800 mil pesos a salas de la ciudad de Córdoba y del Gran Córdoba, a desembolsar en cuatro cuotas de 200 mil pesos, en reconocimiento a la labor que llevan adelante quienes cuidan y atienden a los niños en esos espacios.

“El cuidado de estos niños es una tarea que no se puede hacer si no hay vocación, cariño por los niños, si no hay la militancia social para cuidar a los bebés. Y en ese sentido son fundamentales las organizaciones no gubernamentales que tienen ese amor por los más pequeños y la decisión de darles cariño, contención y cuidado. Por eso, para nosotros es clara la labor que desarrollan las 189 organizaciones de esta ciudad de Córdoba que atienden a las Sala Cuna”, expresó el gobernador.

A su turno, el viceintendente de la Capital, Daniel Passerini, señaló que “Las Salas Cuna son uno de los programas que nos hacen sentir orgullo, que es un modelo de transformación, trabajando desde la edad temprana en el vínculo del niño con la sociedad, a través de la educación y la salud”, y añadió que “este programa tiene un abordaje integral y protege a la familia”.

Estuvieron presente, además: la senadora nacional, Alejandra Vigo; los ministros de Desarrollo Social, Carlos Massei; de Vinculación Comunitaria, Paulo Cassinerio; de Hábitat y Economía Familiar, Laura Jure; los presidentes de las Agencias Córdoba Deportes, Héctor Campana, y Córdoba Joven, Matías Anconetanni; funcionarios municipales, legisladores, entre otros.

Sobre el programa

Las Salas Cuna son espacios de primera infancia destinados al cuidado de niñas y niños de 45 días a 3 años que pertenecen a sectores en situación de vulnerabilidad. De esta manera, se contribuye a su desarrollo psicosocial, a través de la estimulación temprana y a la inserción social y laboral de sus adultos responsables.

A la fecha, la provincia de Córdoba cuenta con 500 Salas Cuna que contienen a más de 20.500 niños y niñas. El programa es una iniciativa conjunta entre el Estado provincial, los municipios, comunas y ONGs