El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, no descartó hoy su deseo de competir como precandidato presidencial en las PASO dentro de Juntos por el Cambio (JxC) y aseguró que tiene coincidencias con Gerardo Morales, Facundo Manes y Horacio Rodríguez Larreta.

Luego de que en las últimas horas se conociera que varios dirigentes de la alianza consideran la posibilidad de sumarlo a esa coalición opositora, Schiaretti se expresó de esa manera luego de inaugurar un polideportivo en la localidad de Villa Nueva.

"Yo tengo coincidencias y me parece razonable que quienes planteamos la cultura de la producción y del trabajo y queremos dejar atrás la grieta podamos competir en unas PASO. En ese sentido, coincidimos en esto con Gerardo Morales, Facundo Manes y Horacio Rodríguez Larreta", dijo el gobernador en rueda de prensa.

De esa manera expresó su postura en sintonía con quienes quieren sumarlo a Juntos por el Cambio, lo que desató un fuerte pelea interna en esa coalición opositora, que hoy postergó una decisión respecto de esa iniciativa impulsada por Larreta y Morales.

Schiaretti, referente del espacio peronista no kirchnerista Hacemos Unidos por Córdoba, dijo al respecto: "No tiene nada que ver una elección provincial con esto, que es la necesidad de Argentina. Una cosa es el país y sus dificultades, que no las puede resolver un solo partido y donde hay una grieta que impide que se discutan las cosas de sentido común, y otra es la realidad de Córdoba".

El mes pasado fue el propio gobernador cordobés quien anunció su precandidatura, aunque sin aclarar en qué espacio competiría, y hoy habló de concretar "un gran frente de frentes" y dijo que una coalición de esas características "va a ser apoyada por el pueblo argentino en su mayoría".

(Télam)